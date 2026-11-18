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Советник главы ЦБ назвал массовую льготную ипотеку пройденным этапом
Советник главы ЦБ назвал массовую льготную ипотеку пройденным этапом - 18.11.2026, ПРАЙМ
Советник главы ЦБ назвал массовую льготную ипотеку пройденным этапом
Массовая льготная ипотека - это уже пройденный этап, в том числе из-за больших расходов бюджета на нее, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:05+0300
2026-11-18T15:05+0300
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недвижимость
финансы
екатеринбург
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Массовая льготная ипотека - это уже пройденный этап, в том числе из-за больших расходов бюджета на нее, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "Мне кажется, эта история с льготной ипотекой - это уже пройденный этап", - сообщил он, выступая на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге. По его словам, льготная ипотека заметно сказалась на ценах на жилье. "Второй раз на эти грабли наступать, я думаю, никто не собирается", - добавил Тремасов. Он также отметил, что на сегодняшний день расходы бюджета по льготным ипотечным программам превышают триллион рублей в год. "Чем больше объем льгот в экономике, тем выше процентные ставки для всех остальных, кто эти льготы не получил. Вот сейчас отмени все ставки в экономике, все льготы в экономике... и общий уровень ставок будет сильно ниже, чем он сейчас", - заключил Тремасов. Как заявляла в ноябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, после отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье уже не растут так стремительно, темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое, а рыночная ипотека играет все более значимую роль, ее доля удвоилась за последний год.
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бизнес, недвижимость, финансы, екатеринбург, эльвира набиуллина
Бизнес, Недвижимость, Финансы, ЕКАТЕРИНБУРГ, Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Массовая льготная ипотека - это уже пройденный этап, в том числе из-за больших расходов бюджета на нее, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
"Мне кажется, эта история с льготной ипотекой - это уже пройденный этап", - сообщил он, выступая на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.
По его словам, льготная ипотека заметно сказалась на ценах на жилье. "Второй раз на эти грабли наступать, я думаю, никто не собирается", - добавил Тремасов.
Он также отметил, что на сегодняшний день расходы бюджета по льготным ипотечным программам превышают триллион рублей в год.
"Чем больше объем льгот в экономике, тем выше процентные ставки для всех остальных, кто эти льготы не получил. Вот сейчас отмени все ставки в экономике, все льготы в экономике... и общий уровень ставок будет сильно ниже, чем он сейчас", - заключил Тремасов.
Как заявляла в ноябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, после отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье уже не растут так стремительно, темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое, а рыночная ипотека играет все более значимую роль, ее доля удвоилась за последний год.