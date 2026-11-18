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ЦБ уверен, что сможет вернуть инфляцию к таргету в 4% в следующем году

ЦБ уверен, что сможет вернуть инфляцию к таргету в 4% в следующем году - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ уверен, что сможет вернуть инфляцию к таргету в 4% в следующем году

Банк России уверен, что сможет вернуть инфляцию к таргету в 4% в следующем году, если не будет каких-то новых шоков, заявил советник председателя ЦБ Кирилл... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:14+0300

2026-11-18T15:14+0300

2026-11-18T15:14+0300

финансы

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екатеринбург

банк россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России уверен, что сможет вернуть инфляцию к таргету в 4% в следующем году, если не будет каких-то новых шоков, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Мы в этом году были как никогда близки к достижению цели, и в общем-то в начале года, несмотря на историю с НДС, которая носила проинфляционный характер, даже несмотря на более мягкую бюджетную политику, которая в этом году проводилась, мы были близки к достижению цели", - сказал он на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге. "И мы надеемся, что в следующем году ситуация будет здесь оставаться стабильной. И в отсутствии каких-либо новых шоков у нас есть твердая уверенность в том, что мы вернем инфляцию к цели в следующем году", - подытожил он. Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.

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финансы, банки, екатеринбург, банк россии