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ЦБ заявил о стабилизации ситуации на топливном рынке
ЦБ заявил о стабилизации ситуации на топливном рынке - 18.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ заявил о стабилизации ситуации на топливном рынке
Банк России отмечает стабилизацию ситуации на топливном рынке, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:45+0300
2026-11-18T15:45+0300
2026-11-18T15:45+0300
банки
финансы
россия
екатеринбург
банк россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России отмечает стабилизацию ситуации на топливном рынке, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.
"Мы видим, что на топливном рынке ситуация стабилизировалась", - сказал он на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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банки, финансы, россия, екатеринбург, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Банк России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России отмечает стабилизацию ситуации на топливном рынке, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.
"Мы видим, что на топливном рынке ситуация стабилизировалась", - сказал он на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.