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ЦБ заявил о стабилизации ситуации на топливном рынке

ЦБ заявил о стабилизации ситуации на топливном рынке - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ заявил о стабилизации ситуации на топливном рынке

Банк России отмечает стабилизацию ситуации на топливном рынке, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:45+0300

2026-11-18T15:45+0300

2026-11-18T15:45+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России отмечает стабилизацию ситуации на топливном рынке, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Мы видим, что на топливном рынке ситуация стабилизировалась", - сказал он на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

екатеринбург

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