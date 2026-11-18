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Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 2900 долларов за тонну

Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 2900 долларов за тонну - 18.11.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 2900 долларов за тонну

Биржевая цена на алюминий в мире снижается на 1,4% в среду, показатель впервые с конца прошлого года опустился ниже отметки в 2900 долларов за тонну, следует из | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:57+0300

2026-11-18T10:57+0300

2026-11-18T10:57+0300

нефть

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий в мире снижается на 1,4% в среду, показатель впервые с конца прошлого года опустился ниже отметки в 2900 долларов за тонну, следует из данных торгов. По состоянию на 10.32 мск фьючерс на алюминий падает на 1,36% относительно предыдущего закрытия - до 2 897,95 доллара за тонну. Значение впервые с 18 декабря прошлого года опустилось ниже 2 900 долларов. С начала ноября алюминий подешевел более чем на 5%.

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нефть