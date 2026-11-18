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Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 2900 долларов за тонну
Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 2900 долларов за тонну - 18.11.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 2900 долларов за тонну
Биржевая цена на алюминий в мире снижается на 1,4% в среду, показатель впервые с конца прошлого года опустился ниже отметки в 2900 долларов за тонну, следует из | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:57+0300
2026-11-18T10:57+0300
2026-11-18T10:57+0300
нефть
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875317520.jpg?1794988649
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий в мире снижается на 1,4% в среду, показатель впервые с конца прошлого года опустился ниже отметки в 2900 долларов за тонну, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.32 мск фьючерс на алюминий падает на 1,36% относительно предыдущего закрытия - до 2 897,95 доллара за тонну.
Значение впервые с 18 декабря прошлого года опустилось ниже 2 900 долларов.
С начала ноября алюминий подешевел более чем на 5%.
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нефть
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий в мире снижается на 1,4% в среду, показатель впервые с конца прошлого года опустился ниже отметки в 2900 долларов за тонну, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.32 мск фьючерс на алюминий падает на 1,36% относительно предыдущего закрытия - до 2 897,95 доллара за тонну.
Значение впервые с 18 декабря прошлого года опустилось ниже 2 900 долларов.
С начала ноября алюминий подешевел более чем на 5%.