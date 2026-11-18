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Визовые центры Словении прекратили прием документов на шенгенские визы у россиян
Визовые центры Словении прекратили прием документов на шенгенские визы у россиян - 18.11.2026, ПРАЙМ
Визовые центры Словении прекратили прием документов на шенгенские визы у россиян
Визовые центры Словении прекратили прием документов на шенгенские визы с целью туризма у граждан РФ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T09:51+0300
2026-11-18T09:51+0300
2026-11-18T09:51+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Визовые центры Словении прекратили прием документов на шенгенские визы с целью туризма у граждан РФ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"С 16 ноября 2026 года визовые центры Словении в России больше не принимают заявления на шенгенские визы с целью туризма", - сказали в АТОР со ссылкой на визовый оператор VFS Global.
По словам АТОР, теперь подать документы могут только члены семей граждан Евросоюза, подпадающие под действие Директивы 2004/38/EC, заявители на национальную визу D для воссоединения семьи с гражданами ЕС, деловые путешественники и участники конференций – только по предварительному согласованию с посольством Словении.
Также подавать документы могут моряки, водители грузовиков и пилоты.
В ассоциации подчеркнули, что ранее можно было получить "словенский шенген" для туристической поездки, как правило, однократный.
При этом новые ограничения касаются подачи заявлений, а не уже выданных виз. "Россияне с действующим шенгеном по-прежнему могут посещать Словению при соблюдении общих правил въезда", - заключили в АТОР.
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туризм, бизнес, словения, атор, ес
Туризм, Бизнес, СЛОВЕНИЯ, АТОР, ЕС
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Визовые центры Словении прекратили прием документов на шенгенские визы с целью туризма у граждан РФ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"С 16 ноября 2026 года визовые центры Словении в России больше не принимают заявления на шенгенские визы с целью туризма", - сказали в АТОР со ссылкой на визовый оператор VFS Global.
По словам АТОР, теперь подать документы могут только члены семей граждан Евросоюза, подпадающие под действие Директивы 2004/38/EC, заявители на национальную визу D для воссоединения семьи с гражданами ЕС, деловые путешественники и участники конференций – только по предварительному согласованию с посольством Словении.
Также подавать документы могут моряки, водители грузовиков и пилоты.
В ассоциации подчеркнули, что ранее можно было получить "словенский шенген" для туристической поездки, как правило, однократный.
При этом новые ограничения касаются подачи заявлений, а не уже выданных виз. "Россияне с действующим шенгеном по-прежнему могут посещать Словению при соблюдении общих правил въезда", - заключили в АТОР.