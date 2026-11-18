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Мировые цены на нефть ускорили падение до 2-4%

Мировые цены на нефть ускорили падение до 2-4% - 18.11.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть ускорили падение до 2-4%

Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили падение до 2-4%, Brent опускалась ниже 91 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T21:19+0300

2026-11-18T21:19+0300

2026-11-18T21:19+0300

нефть

сша

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили падение до 2-4%, Brent опускалась ниже 91 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 20.56 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,3% относительно предыдущего закрытия - до 91 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 3,73%, до 81,49 доллара за баррель. Ранее в среду цена нефти марки Brent опускалась ниже 91 доллара за баррель впервые с 10 ноября. Минэнерго США в среду указало, что добыча нефти в стране на конец недели по 13 ноября достигла нового исторического максимума в 14,032 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 19 тысяч баррелей к предшествующей неделе. При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 13 ноября, увеличились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 417,8 миллиона баррелей.

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нефть, сша