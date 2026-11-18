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"Циан" в январе-сентябре увеличил чистую прибыль по МСФО на 45%

"Циан" в январе-сентябре увеличил чистую прибыль по МСФО на 45% - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Циан" в январе-сентябре увеличил чистую прибыль по МСФО на 45%

"Циан" в январе-сентябре 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45% - до 2,997 миллиарда рублей,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:57+0300

2026-11-18T09:57+0300

2026-11-18T09:57+0300

бизнес

циан

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Циан" в январе-сентябре 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45% - до 2,997 миллиарда рублей, сообщила компания. "Динамика прибыли преимущественно обусловлена отсутствием убытка от курсовых разниц (чистый убыток в размере 0 рублей против чистого убытка в размере 586 миллионов рублей годом ранее за счет завершения реструктуризации и конвертации большинства денежных средств в рубли)", - говорится в сообщении. Прибыль третьего квартала составила 952 миллиона рублей, сократившись в годовом выражении на 10%. Снижение квартальной прибыли компания объясняет в первую очередь снижением финансовых доходов и опережающим ростом операционных расходов. Выручка "Циана" за три квартала выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19% - до 13,069 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 51% год к году - до 4,2 миллиарда рублей, рентабельность составила 31,8%, указывается в сообщении. "Результаты девять месяцев 2026 года соответствуют прогнозу компании на 2026 год, объявленному 26 марта 2026 года. В рамках изначально заявленного прогноза компания уточняет диапазон по росту выручки в 17-18% за 2026 год. При этом повышает прогноз по рентабельности по скорректированной EBITDA до 31-32%", - добавляется в нем. "Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года. .

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, циан