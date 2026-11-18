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"Циан" спрогнозировал рост цен на новостройки в России

"Циан" спрогнозировал рост цен на новостройки в России - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Циан" спрогнозировал рост цен на новостройки в России

Цены предложения на новостройки в России вырастут на 10% в 2027 году, вторичное жилье подорожает на 8%, следует из презентации "Циана" на Дне инвестора. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:47+0300

2026-11-18T14:47+0300

2026-11-18T15:01+0300

недвижимость

бизнес

циан

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Цены предложения на новостройки в России вырастут на 10% в 2027 году, вторичное жилье подорожает на 8%, следует из презентации "Циана" на Дне инвестора."Цены предложения на новостройки в России вырастут на 10% в 2027 году, вторичное жилье подорожает на 8%", – говорится в презентации.Как отметил генеральный директор "Циана" Дмитрий Григорьев, по итогам третьего квартала 2026 года спрос по-прежнему перетекает с рынка первички на вторичку. Основной эффект придется на четвертый квартал из-за корректировки семейной ипотеки."В целом по году есть переток, и он связан с тем, что постепенно снижалась ключевая ставка, рыночная ипотека становилась доступнее, и часть людей, которые хотели взять ипотеку на вторичке, это реализовали. Но эта часть небольшая", – добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, циан