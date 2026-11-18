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"Циан" спрогнозировал рост цен на новостройки в России
"Циан" спрогнозировал рост цен на новостройки в России - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Циан" спрогнозировал рост цен на новостройки в России
Цены предложения на новостройки в России вырастут на 10% в 2027 году, вторичное жилье подорожает на 8%, следует из презентации "Циана" на Дне инвестора. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:47+0300
2026-11-18T14:47+0300
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недвижимость
бизнес
циан
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Цены предложения на новостройки в России вырастут на 10% в 2027 году, вторичное жилье подорожает на 8%, следует из презентации "Циана" на Дне инвестора."Цены предложения на новостройки в России вырастут на 10% в 2027 году, вторичное жилье подорожает на 8%", – говорится в презентации.Как отметил генеральный директор "Циана" Дмитрий Григорьев, по итогам третьего квартала 2026 года спрос по-прежнему перетекает с рынка первички на вторичку. Основной эффект придется на четвертый квартал из-за корректировки семейной ипотеки."В целом по году есть переток, и он связан с тем, что постепенно снижалась ключевая ставка, рыночная ипотека становилась доступнее, и часть людей, которые хотели взять ипотеку на вторичке, это реализовали. Но эта часть небольшая", – добавил он.
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недвижимость, бизнес, циан
Недвижимость, Бизнес, ЦИАН
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Цены предложения на новостройки в России вырастут на 10% в 2027 году, вторичное жилье подорожает на 8%, следует из презентации "Циана" на Дне инвестора.
"Цены предложения на новостройки в России вырастут на 10% в 2027 году, вторичное жилье подорожает на 8%", – говорится в презентации.
Как отметил генеральный директор "Циана" Дмитрий Григорьев, по итогам третьего квартала 2026 года спрос по-прежнему перетекает с рынка первички на вторичку. Основной эффект придется на четвертый квартал из-за корректировки семейной ипотеки.
"В целом по году есть переток, и он связан с тем, что постепенно снижалась ключевая ставка, рыночная ипотека становилась доступнее, и часть людей, которые хотели взять ипотеку на вторичке, это реализовали. Но эта часть небольшая", – добавил он.