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"Циан" может перейти к модели монетизации сделок с недвижимостью
"Циан" может перейти к модели монетизации сделок с недвижимостью - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Циан" может перейти к модели монетизации сделок с недвижимостью
"Циан" в будущем может перейти от модели монетизации объявлений к монетизации сделок с недвижимостью, заявил на Дне инвестора гендиректор компании Дмитрий... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:04+0300
2026-11-18T17:04+0300
2026-11-18T17:05+0300
финансы
циан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875342273.jpg?1795010728
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Циан" в будущем может перейти от модели монетизации объявлений к монетизации сделок с недвижимостью, заявил на Дне инвестора гендиректор компании Дмитрий Григорьев. "Мы считаем, что это одна из возможных перспектив развития. Когда человек смотрит меньше объектов, быстрее принимает решения, а дальше взаимодействуют ИИ-агент покупателя с ИИ-агентом продавца, основной моделью монетизации платформы может стать оплата за факт совершившейся сделки", - сказал он. "Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.
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финансы, циан
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Циан" в будущем может перейти от модели монетизации объявлений к монетизации сделок с недвижимостью, заявил на Дне инвестора гендиректор компании Дмитрий Григорьев.
"Мы считаем, что это одна из возможных перспектив развития. Когда человек смотрит меньше объектов, быстрее принимает решения, а дальше взаимодействуют ИИ-агент покупателя с ИИ-агентом продавца, основной моделью монетизации платформы может стать оплата за факт совершившейся сделки", - сказал он.
"Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.