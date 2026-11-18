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"Циан" может перейти к модели монетизации сделок с недвижимостью

"Циан" может перейти к модели монетизации сделок с недвижимостью - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Циан" может перейти к модели монетизации сделок с недвижимостью

"Циан" в будущем может перейти от модели монетизации объявлений к монетизации сделок с недвижимостью, заявил на Дне инвестора гендиректор компании Дмитрий... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:04+0300

2026-11-18T17:04+0300

2026-11-18T17:05+0300

финансы

циан

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Циан" в будущем может перейти от модели монетизации объявлений к монетизации сделок с недвижимостью, заявил на Дне инвестора гендиректор компании Дмитрий Григорьев. "Мы считаем, что это одна из возможных перспектив развития. Когда человек смотрит меньше объектов, быстрее принимает решения, а дальше взаимодействуют ИИ-агент покупателя с ИИ-агентом продавца, основной моделью монетизации платформы может стать оплата за факт совершившейся сделки", - сказал он. "Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, циан