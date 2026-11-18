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Венгрия ведет переговоры с США, Хорватией и Словенией о поставках нефти

Венгрия ведет переговоры с США, Хорватией и Словенией о поставках нефти - 18.11.2026, ПРАЙМ

Венгрия ведет переговоры с США, Хорватией и Словенией о поставках нефти

Венгрия ведет переговоры с США, Хорватией и Словенией и поставках СПГ и нефти в страну через терминал на терминал на острове Крк и Адриатический нефтепровод,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T22:28+0300

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БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Венгрия ведет переговоры с США, Хорватией и Словенией и поставках СПГ и нефти в страну через терминал на терминал на острове Крк и Адриатический нефтепровод, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. "Мы приняли участие в четырехсторонних переговорах с министром энергетики США Крисом Райтом, министром экономики Хорватии Анте Шушняром и вице-премьером Словакии Денисой Саковой. На кону - энергетическая безопасность региона: как обеспечить надежные поставки нефти по Адриатическому нефтепроводу, а также расширить СПГ-терминал на острове Крк и газотранспортную сеть Хорватии, чтобы увеличить объемы поставок природного газа в наши страны", - написал Капитань в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, начались переговоры о поставках нефти морским путем, и Венгрия хотела бы как можно скорее заключить долгосрочные контракты. "Мы договорились с нашими словацкими, хорватскими и американскими коллегами о том, что проведем испытания Адриатического нефтепровода на всем его протяжении при полной загрузке, чтобы убедиться, что он действительно способен транспортировать весь необходимый объем нефти", - отметил министр. Капитань также добавил, что после расширения мощностей терминала на Крке и газовой инфраструктуры Хорватии Венгрия могла бы стать региональным хабом и в будущем обеспечивать поставки газа через Венгрию в Словакию, Молдавию, на Украину и в другие страны. Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти. Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия уважает право Венгрии определять энергетическую политику, но рассчитывает, что страна будет в этом руководствоваться своими интересами, а не политизированными установками Брюсселя. Он добавил, что заполнение газохранилищ в Венгрии пока выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это прямой результат сотрудничества с российским поставщиком.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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