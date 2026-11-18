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Во Владивостоке рейсы могут задерживаться из-за обработки самолетов
Во Владивостоке рейсы могут задерживаться из-за обработки самолетов - 18.11.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке рейсы могут задерживаться из-за обработки самолетов
Рейсы в аэропорту Владивостока могут задерживаться в связи с обработкой самолетов для их защиты от обледенения, при этом существенных задержек в расписании нет, | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T02:38+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - ПРАЙМ. Рейсы в аэропорту Владивостока могут задерживаться в связи с обработкой самолетов для их защиты от обледенения, при этом существенных задержек в расписании нет, сообщает пресс-служба авиагавани.
В Приморье на 18-19 ноября действует штормовое предупреждение: в большинстве районов вечером вторника начался снег, ночью он усилился. На отдельных территориях ожидаются штормовой ветер и гололед. Утром среды снег продолжает идти.
"Отдельные рейсы могут задерживаться в связи с проведением противообледенительной обработки воздушных судов", - говорится в сообщении.
Пассажирам советуют перед выездом в аэропорт уточнять актуальный статус своего рейса в онлайн-расписании.
В пресс-службе аэропорта добавили, что, несмотря на снегопад, аэропорт продолжает обслуживать рейсы. Существенных задержек в расписании на данный момент нет.
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бизнес, владивосток, приморье
Бизнес, Владивосток, Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - ПРАЙМ. Рейсы в аэропорту Владивостока могут задерживаться в связи с обработкой самолетов для их защиты от обледенения, при этом существенных задержек в расписании нет, сообщает пресс-служба авиагавани.
В Приморье на 18-19 ноября действует штормовое предупреждение: в большинстве районов вечером вторника начался снег, ночью он усилился. На отдельных территориях ожидаются штормовой ветер и гололед. Утром среды снег продолжает идти.
"Отдельные рейсы могут задерживаться в связи с проведением противообледенительной обработки воздушных судов", - говорится в сообщении.
Пассажирам советуют перед выездом в аэропорт уточнять актуальный статус своего рейса в онлайн-расписании.
В пресс-службе аэропорта добавили, что, несмотря на снегопад, аэропорт продолжает обслуживать рейсы. Существенных задержек в расписании на данный момент нет.