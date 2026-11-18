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Во Владивостоке и Сибирцево устраняют три аварии на электросетях

Во Владивостоке и Сибирцево устраняют три аварии на электросетях - 18.11.2026, ПРАЙМ

Во Владивостоке и Сибирцево устраняют три аварии на электросетях

Бригады устраняют три аварии на электросетях, произошедшие во Владивостоке и Сибирцево после ночного снегопада, сообщает правительство Приморья. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T04:29+0300

2026-11-18T04:29+0300

2026-11-18T04:29+0300

бизнес

владивосток

приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - ПРАЙМ. Бригады устраняют три аварии на электросетях, произошедшие во Владивостоке и Сибирцево после ночного снегопада, сообщает правительство Приморья. В Приморье на 18-19 ноября действует штормовое предупреждение: в большинстве районов вечером во вторник начался снегопад, усилившийся ночью. На отдельных территориях ожидаются штормовой ветер и гололед. Утром в среду снег продолжает идти. "На утро зафиксированы три аварии на электросетях во Владивостоке и Сибирцево. Бригады работают, под отключения в общей сложности попало несколько многоквартирных домов", - говорится в сообщении. Отмечается, что нарушения в работе объектов жизнедеятельности края незначительны и оперативно устраняются.

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бизнес, владивосток, приморье