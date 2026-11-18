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На Дальнем Востоке с начала года выловили более 19 тонн тунца
На Дальнем Востоке с начала года выловили более 19 тонн тунца - 18.11.2026, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке с начала года выловили более 19 тонн тунца
Свыше 19 тонн тунца выловлено с начала года на Дальнем Востоке, квота на этот год пока освоена на 2,4%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T09:48+0300
2026-11-18T09:48+0300
2026-11-18T09:48+0300
дальний восток
приморье
сахалин
росрыболовство
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – ПРАЙМ. Свыше 19 тонн тунца выловлено с начала года на Дальнем Востоке, квота на этот год пока освоена на 2,4%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
По его словам, ученые отмечают тенденцию проникновения тёплых субтропических вод и скопления теплолюбивых рыб в акватории Дальнего Востока. В связи с этим на 2026 год был установлен рекомендованный объём промышленного вылова тунцов в размере практически 800 тонн. В том числе впервые установлена квота для Восточно-Сахалинской подзоны – 50 тонн.
"На середину октября, по официальной информации Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства, на всём Дальнем Востоке зарегистрирован вылов тунцов общим весом 19 тонн 385 килограммов. Эта цифра составляет 2,4% от рекомендуемого вылова", - сказал собеседник.
Он отметил, что при этом из всех районов промысла в 2026 году наибольший объём вылова тунцов отмечен в Восточно-Сахалинской подзоне - 17,5 тонны, это 35% от рекомендуемого вылова для этой подзоны.
"Отечественные рыбаки не ведут специализированный вылов тунца, в том числе из-за отсутствия оборудованных судов с высокой скоростью. Как показывает практика, основной объём вылова тунца осуществляется в качестве прилова к промыслу сардины. Так, в 2023 году в качестве прилова было добыто 181 тонна тунца", - добавили в институте.
В ТИНРО также отметили, что в некоторых акваториях дальневосточных регионов рыбаки еще до конца октября вылавливали крупные экземпляры - например, в Приморье.
Еще несколько лет назад промышленная добыча тунца на Дальнем Востоке не велась из-за эпизодических заходов этой рыбы. По данным Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства, объемы рекомендованного вылова тунца в Дальневосточном бассейне растут: в 2023 году квота составляла 100 тонн. Вылов этого вида у восточного побережья Сахалина в 2025 году составил более 6 тонн.
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дальний восток, приморье, сахалин, росрыболовство
Дальний Восток, Приморье, Сахалин, Росрыболовство
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – ПРАЙМ. Свыше 19 тонн тунца выловлено с начала года на Дальнем Востоке, квота на этот год пока освоена на 2,4%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
По его словам, ученые отмечают тенденцию проникновения тёплых субтропических вод и скопления теплолюбивых рыб в акватории Дальнего Востока. В связи с этим на 2026 год был установлен рекомендованный объём промышленного вылова тунцов в размере практически 800 тонн. В том числе впервые установлена квота для Восточно-Сахалинской подзоны – 50 тонн.
"На середину октября, по официальной информации Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства, на всём Дальнем Востоке зарегистрирован вылов тунцов общим весом 19 тонн 385 килограммов. Эта цифра составляет 2,4% от рекомендуемого вылова", - сказал собеседник.
Он отметил, что при этом из всех районов промысла в 2026 году наибольший объём вылова тунцов отмечен в Восточно-Сахалинской подзоне - 17,5 тонны, это 35% от рекомендуемого вылова для этой подзоны.
"Отечественные рыбаки не ведут специализированный вылов тунца, в том числе из-за отсутствия оборудованных судов с высокой скоростью. Как показывает практика, основной объём вылова тунца осуществляется в качестве прилова к промыслу сардины. Так, в 2023 году в качестве прилова было добыто 181 тонна тунца", - добавили в институте.
В ТИНРО также отметили, что в некоторых акваториях дальневосточных регионов рыбаки еще до конца октября вылавливали крупные экземпляры - например, в Приморье.
Еще несколько лет назад промышленная добыча тунца на Дальнем Востоке не велась из-за эпизодических заходов этой рыбы. По данным Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства, объемы рекомендованного вылова тунца в Дальневосточном бассейне растут: в 2023 году квота составляла 100 тонн. Вылов этого вида у восточного побережья Сахалина в 2025 году составил более 6 тонн.