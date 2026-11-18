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В WPIC ожидают дефицит платины на мировом рынке в 2027 году

В WPIC ожидают дефицит платины на мировом рынке в 2027 году - 18.11.2026, ПРАЙМ

В WPIC ожидают дефицит платины на мировом рынке в 2027 году

На мировом рынке платины в следующем году ожидается дефицит в размере 279 тысяч тройских унций после профицита в уходящем году, следует из прогноза Всемирного... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:55+0300

2026-11-18T11:55+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На мировом рынке платины в следующем году ожидается дефицит в размере 279 тысяч тройских унций после профицита в уходящем году, следует из прогноза Всемирного совета инвестиций в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) "Ожидается, что дефицит на рынке платины... составит 279 тысяч тройских унций", - говорится в прогнозе организации на следующий год. Прогноз дефицита металла обусловлен ожиданиями роста спроса на него на 12% - до 7,696 миллиона унций. Отмечается, что основным фактором этого станет возобновление инвестиций в металл, в основном за счет высокого спроса на слитки и монеты из платины, который, как ожидается, в следующем году вырастет на 55% - до 448 тысяч унций. Кроме того, промышленный спрос на металл вырастет на 4% - до рекордных 2,66 миллиона унций. В то же время спрос в ювелирном секторе продолжит снижаться. При этом общее предложение платины в мире, согласно прогнозам, слабо вырастет по отношению к 2026 году - на 1%, до 7,42 миллиона тройских унций. А выплавка рафинированной платины ожидается на уровне 5,57 миллиона унций, в том числе в России - на уровне 644 тысяч унций. Организация также повысила прогноз профицита платины по итогам текущего года - на 203 тысячи унций, до 468 тысяч. Такой пересмотр обусловлен понижением ожиданий от инвестиционного спроса. А общее предложение по итогам года должно снизиться к 2025 году на 21% - до 7,37 миллиона тройских унций.

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