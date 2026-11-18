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Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,4 миллиона баррелей

Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,4 миллиона баррелей - 18.11.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,4 миллиона баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 13 ноября, увеличились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8% -... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:57+0300

2026-11-18T18:57+0300

2026-11-18T19:00+0300

нефть

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 13 ноября, увеличились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 417,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя на 0,5 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились до 26,1 миллиона баррелей с 27,4 миллиона.Запасы бензина увеличились на 5,2 миллиона баррелей (на 2,5%) - до 215,9 миллиона, аналитики ждали роста на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,6 миллиона баррелей (на 1,5%) - до 104,9 миллиона. Аналитики прогнозировали увеличение на 1,1 миллиона баррелей.

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нефть, сша