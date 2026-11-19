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"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж новых Lada в декабре

"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж новых Lada в декабре - 19.11.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж новых Lada в декабре

Продажи новых Lada в России по итогам ноября составят менее 30 тысяч автомобилей, но в декабре ожидается рост за счет возобновления действия программы льготного | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых Lada в России по итогам ноября составят менее 30 тысяч автомобилей, но в декабре ожидается рост за счет возобновления действия программы льготного кредитования, заявил журналистам президент их производителя - компании "АвтоВАЗ" - Максим Соколов. "В ноябре объем продаж составит менее 30 тысяч автомобилей, что ниже показателей сентября", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России". "Снижение обусловлено завершением программ льготного кредитования. Возобновление программы в декабре позволит рассчитывать на отложенный спрос и догоняющие объемы продаж", - добавил Соколов. Он отметил, что ожидаемый в начале декабря старт продаж кроссовера Lada Azimut не создаст дополнительный отложенный спрос в последний месяц года, поскольку на полноценные объемы производства и продаж завод выйдет только в 2027 году. В конце сентября Минпромторг России сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных на программы льготного автомобильного кредитования и лизинга, в связи с чем действие этих программ было приостановлено. Позднее, в октябре, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров анонсировал возобновление действия программ поддержки спроса с 1 декабря за счет лимитов будущего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, максим соколов, денис мантуров, автоваз, минпромторг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra