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"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж новых Lada в декабре
"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж новых Lada в декабре - 19.11.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж новых Lada в декабре
Продажи новых Lada в России по итогам ноября составят менее 30 тысяч автомобилей, но в декабре ожидается рост за счет возобновления действия программы льготного | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых Lada в России по итогам ноября составят менее 30 тысяч автомобилей, но в декабре ожидается рост за счет возобновления действия программы льготного кредитования, заявил журналистам президент их производителя - компании "АвтоВАЗ" - Максим Соколов.
"В ноябре объем продаж составит менее 30 тысяч автомобилей, что ниже показателей сентября", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России".
"Снижение обусловлено завершением программ льготного кредитования. Возобновление программы в декабре позволит рассчитывать на отложенный спрос и догоняющие объемы продаж", - добавил Соколов.
Он отметил, что ожидаемый в начале декабря старт продаж кроссовера Lada Azimut не создаст дополнительный отложенный спрос в последний месяц года, поскольку на полноценные объемы производства и продаж завод выйдет только в 2027 году.
В конце сентября Минпромторг России сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных на программы льготного автомобильного кредитования и лизинга, в связи с чем действие этих программ было приостановлено. Позднее, в октябре, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров анонсировал возобновление действия программ поддержки спроса с 1 декабря за счет лимитов будущего года.
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бизнес, россия, максим соколов, денис мантуров, автоваз, минпромторг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Максим Соколов, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Минпромторг, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых Lada в России по итогам ноября составят менее 30 тысяч автомобилей, но в декабре ожидается рост за счет возобновления действия программы льготного кредитования, заявил журналистам президент их производителя - компании "АвтоВАЗ" - Максим Соколов.
"В ноябре объем продаж составит менее 30 тысяч автомобилей, что ниже показателей сентября", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России".
"Снижение обусловлено завершением программ льготного кредитования. Возобновление программы в декабре позволит рассчитывать на отложенный спрос и догоняющие объемы продаж", - добавил Соколов.
Он отметил, что ожидаемый в начале декабря старт продаж кроссовера Lada Azimut не создаст дополнительный отложенный спрос в последний месяц года, поскольку на полноценные объемы производства и продаж завод выйдет только в 2027 году.
В конце сентября Минпромторг России сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных на программы льготного автомобильного кредитования и лизинга, в связи с чем действие этих программ было приостановлено. Позднее, в октябре, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров анонсировал возобновление действия программ поддержки спроса с 1 декабря за счет лимитов будущего года.