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В ДНР ряд городов частично обесточены из-за аварии в энергосистеме
В ДНР ряд городов частично обесточены из-за аварии в энергосистеме - 19.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР ряд городов частично обесточены из-за аварии в энергосистеме
Ряд городов, включая Донецк, Мариуполь, Макеевку, и муниципальных округов Донецкой Народной Республики частично обесточен из-за аварийной ситуации в... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T17:14+0300
2026-11-19T17:14+0300
2026-11-19T17:14+0300
донецк
мариуполь
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ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. Ряд городов, включая Донецк, Мариуполь, Макеевку, и муниципальных округов Донецкой Народной Республики частично обесточен из-за аварийной ситуации в энергосистеме региона, сообщило министерство угля и энергетики республики.
"В энергосистеме региона произошла аварийная ситуация, в результате которой частично обесточены Донецк, Мариуполь и Макеевка. Также нарушено электроснабжение в Докучаевске, Новоазовском, Володарском и Волновахском муниципальных округах",- говорится в Telegram-канале министерства.
Точный перечень населенных пунктов, затронутых отключениями электроэнергии, уточняется, отметили в ведомстве.
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донецк, мариуполь
ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. Ряд городов, включая Донецк, Мариуполь, Макеевку, и муниципальных округов Донецкой Народной Республики частично обесточен из-за аварийной ситуации в энергосистеме региона, сообщило министерство угля и энергетики республики.
"В энергосистеме региона произошла аварийная ситуация, в результате которой частично обесточены Донецк, Мариуполь и Макеевка. Также нарушено электроснабжение в Докучаевске, Новоазовском, Володарском и Волновахском муниципальных округах",- говорится в Telegram-канале министерства.
Точный перечень населенных пунктов, затронутых отключениями электроэнергии, уточняется, отметили в ведомстве.