https://1prime.ru/20261119/dnr-875389293.html

В ДНР ряд городов частично обесточены из-за аварии в энергосистеме

В ДНР ряд городов частично обесточены из-за аварии в энергосистеме - 19.11.2026, ПРАЙМ

В ДНР ряд городов частично обесточены из-за аварии в энергосистеме

Ряд городов, включая Донецк, Мариуполь, Макеевку, и муниципальных округов Донецкой Народной Республики частично обесточен из-за аварийной ситуации в... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:14+0300

2026-11-19T17:14+0300

2026-11-19T17:14+0300

донецк

мариуполь

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ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. Ряд городов, включая Донецк, Мариуполь, Макеевку, и муниципальных округов Донецкой Народной Республики частично обесточен из-за аварийной ситуации в энергосистеме региона, сообщило министерство угля и энергетики республики. "В энергосистеме региона произошла аварийная ситуация, в результате которой частично обесточены Донецк, Мариуполь и Макеевка. Также нарушено электроснабжение в Докучаевске, Новоазовском, Володарском и Волновахском муниципальных округах",- говорится в Telegram-канале министерства. Точный перечень населенных пунктов, затронутых отключениями электроэнергии, уточняется, отметили в ведомстве.

донецк

мариуполь

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донецк, мариуполь