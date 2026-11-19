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Туроператоры советуют не ждать горящих туров в Египет на новогодние праздники
Туроператоры советуют не ждать горящих туров в Египет на новогодние праздники - 19.11.2026, ПРАЙМ
Туроператоры советуют не ждать горящих туров в Египет на новогодние праздники
Российские туроператоры советуют не ждать горящих туров в Египет на предстоящие новогодние праздники - к середине декабря выбор популярных отелей и недорогих... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T10:38+0300
2026-11-19T10:38+0300
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туризм
бизнес
египет
шарм-эш-шейх
хургада
атор
pegas touristik
"слетать.ру"
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские туроператоры советуют не ждать горящих туров в Египет на предстоящие новогодние праздники - к середине декабря выбор популярных отелей и недорогих номеров может сократиться, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Ждать горящих новогодних туров в Египет не стоит, сходятся во мнении туроператоры. К середине декабря выбор популярных гостиниц и недорогих номеров может заметно сократиться", - говорится в сообщении. Как отметили в Pegas Touristik, откладывать бронирование можно только в том случае, если не принципиален отель. На нынешние новогодние праздники у большинства туроператоров по спросу лидирует Шарм-эш-Шейх: туристов привлекают безветренные бухты, красивые коралловые рифы и возможности для дайвинга и снорклинга, рассказали в АТОР. "У Хургады свои преимущества: песчаные пляжи с пологим входом в море, за которые курорт особенно любят семьи с детьми", - добавляется в сообщении. По данным компании "Слетать.ру", средний чек бронирования на новогодние праздники составил 227,4 тысячи рублей.
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туризм, бизнес, египет, шарм-эш-шейх, хургада, атор, pegas touristik, "слетать.ру"
Туризм, Бизнес, ЕГИПЕТ, Шарм-эш-Шейх, Хургада, АТОР, Pegas Touristik, "Слетать.ру"
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские туроператоры советуют не ждать горящих туров в Египет на предстоящие новогодние праздники - к середине декабря выбор популярных отелей и недорогих номеров может сократиться, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Ждать горящих новогодних туров в Египет не стоит, сходятся во мнении туроператоры. К середине декабря выбор популярных гостиниц и недорогих номеров может заметно сократиться", - говорится в сообщении.
Как отметили в Pegas Touristik, откладывать бронирование можно только в том случае, если не принципиален отель.
На нынешние новогодние праздники у большинства туроператоров по спросу лидирует Шарм-эш-Шейх: туристов привлекают безветренные бухты, красивые коралловые рифы и возможности для дайвинга и снорклинга, рассказали в АТОР.
"У Хургады свои преимущества: песчаные пляжи с пологим входом в море, за которые курорт особенно любят семьи с детьми", - добавляется в сообщении.
По данным компании "Слетать.ру", средний чек бронирования на новогодние праздники составил 227,4 тысячи рублей.