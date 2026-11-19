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Каждая экономика АТЭС будет самостоятельно определять структуру энергобаланса
Каждая экономика АТЭС будет самостоятельно определять структуру энергобаланса - 19.11.2026, ПРАЙМ
Каждая экономика АТЭС будет самостоятельно определять структуру энергобаланса
Каждая экономика АТЭС будет самостоятельно определять структуру своего энергетического баланса, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:50+0300
2026-11-19T12:50+0300
2026-11-19T12:50+0300
нефть
азиатско-тихоокеанский регион
владимир путин
атэс
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Каждая экономика АТЭС будет самостоятельно определять структуру своего энергетического баланса, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне.
"Мы признаем, что традиционные источники энергии и технологии, а также источники энергии и технологии с низким или нулевым уровнем выбросов формируют основу энергетической безопасности, а также быстрого и устойчивого экономического роста, и отмечаем, что каждая экономика будет самостоятельно определять структуру своего энергетического баланса, руководствуясь национальными приоритетами", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.
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нефть, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, атэс
Нефть, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, АТЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Каждая экономика АТЭС будет самостоятельно определять структуру своего энергетического баланса, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне.
"Мы признаем, что традиционные источники энергии и технологии, а также источники энергии и технологии с низким или нулевым уровнем выбросов формируют основу энергетической безопасности, а также быстрого и устойчивого экономического роста, и отмечаем, что каждая экономика будет самостоятельно определять структуру своего энергетического баланса, руководствуясь национальными приоритетами", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.