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В нескольких городах Германии отменили рождественские ярмарки

В нескольких городах Германии отменили рождественские ярмарки - 19.11.2026, ПРАЙМ

В нескольких городах Германии отменили рождественские ярмарки

Власти в нескольких городах Германии отменили традиционные рождественские ярмарки из-за дефицита средств в муниципальных бюджетах, высоких расходов на... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T23:13+0300

2026-11-19T23:13+0300

2026-11-19T23:13+0300

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БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Власти в нескольких городах Германии отменили традиционные рождественские ярмарки из-за дефицита средств в муниципальных бюджетах, высоких расходов на безопасность и технических проблем, сообщает газета Bild. "Ряд рождественских ярмарок был полностью отменен. Причины зачастую связаны с деньгами: пустые местные кассы, запоздалые обещания о финансировании, дорогостоящие требования к безопасности, строительные работы и даже короеды", - говорится в публикации. По данным издания, в городе Кирххайм под Мюнхеном рождественский базар отменили из-за резкого падения налоговых поступлений, а в Гестахте на севере Германии городские власти слишком поздно согласовали выделение субсидии, из-за чего организаторы не успели подготовить площадку. Проблемы затронули также крупные немецкие города. Так, в Берлине в этом году не состоится популярная ярмарка Berliner Wintertraum из-за бюрократических сложностей с согласованием новой площадки у главного вокзала. В районе Дульсберг в Гамбурге от мероприятия отказались из-за низкой посещаемости, а в Хаген-Хоэнлимбурге в Северном Рейне - Вестфалии не удалось найти организаторов. Там же, где праздник решили сохранить, например, в Ной-Ульме и Тауфкирхене, властям пришлось урезать развлекательную программу ради экономии средств. Как отмечает Bild, за последние три года расходы на обеспечение безопасности на рождественских ярмарках и городских праздниках в ФРГ выросли в среднем на 44%, и теперь на охрану и установку заграждений уходит около четверти всего бюджета таких мероприятий.

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мюнхен

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бизнес, мировая экономика, германия, мюнхен, берлин, bild