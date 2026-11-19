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Госдума во втором чтении сохранила льготные ставки НДС при авиаперевозках
Госдума во втором чтении сохранила льготные ставки НДС при авиаперевозках - 19.11.2026, ПРАЙМ
Госдума во втором чтении сохранила льготные ставки НДС при авиаперевозках
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который сохраняет до 2030 года льготные ставки НДС при авиаперевозках в России, а для трансграничной... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:54+0300
2026-11-19T15:54+0300
2026-11-19T15:54+0300
бизнес
россия
дальний восток
крым
севастополь
госдума
еаэс
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который сохраняет до 2030 года льготные ставки НДС при авиаперевозках в России, а для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводит данный налог в размере 22%.
Документ входит в бюджетный пакет. Он, в частности, сохраняет на 2027-2029 годы нулевую ставку НДС при внутренних авиационных перевозках пассажиров и багажа на Дальний Восток, в Крым и Севастополь и в обратном направлении.
А для авиаперевозок из аэропортов и в аэропорты Московского авиационного узла на этот период сохраняется пониженная ставка НДС - 10%.
Кроме того, для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводится НДС в 22% в целях формирования конкурентной среды и обеления экономики.
В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок к законопроекту, в том числе об освобождении от НДС индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством кинопродукции. Аналогичная льгота сейчас действует для организаций, работающих в сфере кинематографии.
Помимо этого, вводится возможность сохранить статус сельхозпроизводителя в 2026-2028 годах при выполнении условий для признания такого статуса по итогам 2025 года. А участникам специнвестконтрактов разрешается уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки прошлых лет, в том числе полученные до их подписания.
Кроме того, в целях обеления экономики вводится налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из стран ЕАЭС. При этом уточняется перечень документов, которые нужно представить для подтверждения факта экспорта товаров электронной торговли, чтобы получить нулевую ставку НДС. А акциз нужно будет уплачивать до фиксации в ЕГАИС сведений о ввозе алкогольной продукции из ЕАЭС.
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бизнес, россия, дальний восток, крым, севастополь, госдума, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Госдума, ЕАЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который сохраняет до 2030 года льготные ставки НДС при авиаперевозках в России, а для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводит данный налог в размере 22%.
Документ входит в бюджетный пакет. Он, в частности, сохраняет на 2027-2029 годы нулевую ставку НДС при внутренних авиационных перевозках пассажиров и багажа на Дальний Восток, в Крым и Севастополь и в обратном направлении.
А для авиаперевозок из аэропортов и в аэропорты Московского авиационного узла на этот период сохраняется пониженная ставка НДС - 10%.
Кроме того, для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводится НДС в 22% в целях формирования конкурентной среды и обеления экономики.
В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок к законопроекту, в том числе об освобождении от НДС индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством кинопродукции. Аналогичная льгота сейчас действует для организаций, работающих в сфере кинематографии.
Помимо этого, вводится возможность сохранить статус сельхозпроизводителя в 2026-2028 годах при выполнении условий для признания такого статуса по итогам 2025 года. А участникам специнвестконтрактов разрешается уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки прошлых лет, в том числе полученные до их подписания.
Кроме того, в целях обеления экономики вводится налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из стран ЕАЭС. При этом уточняется перечень документов, которые нужно представить для подтверждения факта экспорта товаров электронной торговли, чтобы получить нулевую ставку НДС. А акциз нужно будет уплачивать до фиксации в ЕГАИС сведений о ввозе алкогольной продукции из ЕАЭС.