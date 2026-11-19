https://1prime.ru/20261119/gosduma-875389919.html

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2027-2029 годы

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2027-2029 годы - 19.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2027-2029 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:26+0300

2026-11-19T17:26+0300

2026-11-19T17:26+0300

финансы

кубань

краснодарский край

госдума

ржд

росагролизинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875389919.jpg?1795098395

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября. Расходы бюджета в 2027 году планируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Кроме того, предусматривается перенос с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы соответственно погашения одной трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, которая сложилась по состоянию на 1 марта 2024 года. А величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ увеличивается с 1 января 2027 года до 22 047 рублей с 20 644 рубля. В ходе второго чтения Госдума поддержала поправки о перераспределении около 9 триллионов рублей между различными направлениями. Эти корректировки, в первую очередь, направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции, а также реализацию отдельных национальных проектов и госпрограмм. Так, на мероприятия нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" дополнительно выделяется более 13 миллиардов рублей, а на развитие системы подготовки кадров для таких систем - более 4,5 миллиарда. Дополнительные средства на поддержку села, в том числе на комплексное развитие сельских территорий, превышают 21 миллиард рублей, на социальную газификацию – 2,2 миллиарда. На субсидии РЖД для установления льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции дополнительно выделяется 3 миллиарда рублей, на льготный лизинг сельхозтехники через "Росагролизинг" - 7 миллиардов, на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса - более 12 миллиардов, на ремонт и модернизацию отделений "Почты России" в труднодоступных местностях и в сельской местности - 5 миллиардов рублей. На ремонт региональных и местных автодорог будет дополнительно направлено более 31 миллиарда рублей, на строительство школ в населенных пунктах – около 2 миллиардов, на льготные образовательные кредиты - 18,5 миллиарда, на льготное автокредитование - более 18 миллиардов. Дополнительные средства предусмотрены также на морские перевозки грузов в Калининградскую область и из нее, реконструкцию Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань в Краснодарском крае, предоставление скидок на отечественную литий-ионную продукцию и другие направления.

кубань

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, кубань, краснодарский край, госдума, ржд, росагролизинг