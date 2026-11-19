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В Госдуму внесли законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики

В Госдуму внесли законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики - 19.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики, документ доступен в думской... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:53+0300

2026-11-19T18:53+0300

2026-11-19T18:53+0300

россия

дальний восток

арктика

карелия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики, документ доступен в думской электронной базе. Документ определяет правовой режим единой ТОР для привлечения инвестиций и устойчивого социально-экономического развития территорий. Он охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа. В перечень сухопутных территорий вошли 19 субъектов РФ, в том числе Республика Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Предполагается, что правовой режим единой ТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Оценка эффективности режима будет проводиться не ранее чем через три года после его запуска. Резидентами смогут стать индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, зарегистрированные на указанных территориях и заключившие соглашение о реализации инвестиционного проекта. Проект должен предусматривать создание новых рабочих мест и капитальные вложения в установленном объеме. При этом нельзя заниматься добычей нефти, газа и газового конденсата, драгоценных металлов и камней, заготовкой древесины, производством подакцизных товаров (за рядом исключений), а также оказывать профессиональные услуги финансовым организациям. Управлять единой ТОР будет управляющая компания - акционерное общество, определенное правительством, и ее дочерние общества. Наблюдательный совет будет принимать решения об одобрении заявок на заключение соглашений. В настоящее время на территории Дальнего Востока и Арктики сформирована и применяется система специальных преференциальных режимов, обеспечивающая привлечение значительного объема частных инвестиций, запуск новых производств и создание рабочих мест. Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.

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россия, дальний восток, арктика, карелия, владимир путин, госдума