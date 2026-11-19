https://1prime.ru/20261119/gta-875397551.html

Иконки автомобилей в "Яндекс Такси" стали машинами из GTA

Иконки автомобилей в "Яндекс Такси" стали машинами из GTA - 19.11.2026, ПРАЙМ

Иконки автомобилей в "Яндекс Такси" стали машинами из GTA

Сервис "Яндекс Go" в день выхода новой версии GTA изменил иконки автомобилей в своем приложении для заказа такси на машины в стилистике этой игры, передает... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T21:51+0300

2026-11-19T21:51+0300

2026-11-19T21:51+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Go" в день выхода новой версии GTA изменил иконки автомобилей в своем приложении для заказа такси на машины в стилистике этой игры, передает корреспондент РИА Новости. Теперь вместо привычных изображений пользователи при выборе класса автомобиля видят разные модели машин из GTA, иконки выполнены в характерном стиле артов Rockstar. Если выбрать класс "Комфорт+", отображается синий масл-кар с желтыми полосами, "Комфорту" соответствует розовый седан, а при заказе "Эконом" отображается желто-белый ретро-кабриолет. Синий суперкар с белыми полосами - для бизнес-класса, а в классе "Elite" - лодка. Новая версия игры - GTA VI - вышла 19 ноября. В мире, в том числе в России, релиз вызвал небывалый ажиотаж. В частности, желающие опробовать игру в день ее выхода интересовались, можно ли для этих целей взять отгул на работе. Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, авто, яндекс такси