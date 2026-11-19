https://1prime.ru/20261119/investitsii-875360184.html

Почти 90% инвестиций в добычу нефти и газа шли на компенсацию снижения добычи

Почти 90% инвестиций в добычу нефти и газа шли на компенсацию снижения добычи - 19.11.2026, ПРАЙМ

Почти 90% инвестиций в добычу нефти и газа шли на компенсацию снижения добычи

Почти 90% инвестиций в разведку и добычу нефти и газа в мире в последние 5 лет шли на компенсацию снижения добычи, отмечает Международное энергетическое... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

нефть

газ

ближний восток

мэа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875360184.jpg?1795065411

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Почти 90% инвестиций в разведку и добычу нефти и газа в мире в последние 5 лет шли на компенсацию снижения добычи, отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook 2026. "Из 540 миллиардов долларов, ежегодно инвестируемых в добычу нефти и газа на протяжении последних пяти лет, почти 90% было направлено на компенсацию снижения добычи", - говорится в докладе. Агентство поясняет, что потребности в инвестициях в нефтегазовую отрасль зависят от прогноза спроса, но в значительной степени обусловлены необходимостью компенсировать снижение добычи на существующих месторождениях. "Геополитическая напряженность "бросает тень" на инвестиционные решения как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. А период более высоких затрат на заемные средства ставит под угрозу капиталоемкие инвестиции, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, которые и без того сталкиваются с высокой стоимостью капитала", - считает МЭА. Ранее в ноябре МЭА улучшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год на 0,99 миллиона баррелей в сутки миллиона, однако все еще ожидает ее снижения - на 4,77 миллиона баррелей в сутки, до 101,57 миллиона баррелей в сутки. Тогда же МЭА понизило прогноз нефтедобычи на 2027 год: добыча вырастет лишь на 6,57 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 108,14 миллиона баррелей в сутки.

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, ближний восток, мэа