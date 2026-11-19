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"Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске"

"Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске" - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске"

"Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске", сообщила компания. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:30+0300

2026-11-19T14:30+0300

2026-11-19T14:30+0300

технологии

финансы

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске", сообщила компания. Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. Позже "Яндекс" сообщал РИА Новости, что работа всех сервисов восстановлена. "Инженерам "Яндекса" удалось увеличить долю доступных данных на "Яндекс Диске" до 99,55%. Восстановлены все ключевые функции сервиса, включая автозагрузку фотографий с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом и воспроизведение видео", - говорится в сообщении. В компании отметили, что восстановительные работы продолжаются и доля доступных данных будет расти дальше.

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технологии, финансы, банки, калуга, рязанская область, яндекс