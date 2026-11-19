https://1prime.ru/20261119/jandeks-875375734.html
"Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске"
"Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске" - 19.11.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске"
"Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске", сообщила компания. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:30+0300
2026-11-19T14:30+0300
2026-11-19T14:30+0300
технологии
финансы
банки
калуга
рязанская область
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875375734.jpg?1795087846
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске", сообщила компания.
Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. Позже "Яндекс" сообщал РИА Новости, что работа всех сервисов восстановлена.
"Инженерам "Яндекса" удалось увеличить долю доступных данных на "Яндекс Диске" до 99,55%. Восстановлены все ключевые функции сервиса, включая автозагрузку фотографий с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом и воспроизведение видео", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что восстановительные работы продолжаются и доля доступных данных будет расти дальше.
калуга
рязанская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, банки, калуга, рязанская область, яндекс
Технологии, Финансы, Банки, Калуга, Рязанская область, Яндекс
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Яндекс Диске", сообщила компания.
Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. Позже "Яндекс" сообщал РИА Новости, что работа всех сервисов восстановлена.
"Инженерам "Яндекса" удалось увеличить долю доступных данных на "Яндекс Диске" до 99,55%. Восстановлены все ключевые функции сервиса, включая автозагрузку фотографий с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом и воспроизведение видео", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что восстановительные работы продолжаются и доля доступных данных будет расти дальше.