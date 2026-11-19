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МЭА ожидает роста расходов на импорт нефти и газа в мире в 2026 году

МЭА ожидает роста расходов на импорт нефти и газа в мире в 2026 году - 19.11.2026, ПРАЙМ

МЭА ожидает роста расходов на импорт нефти и газа в мире в 2026 году

Затраты на импорт нефти и газа в мире в 2026 году вырастут на 25%, до 1,6 триллиона долларов, считает Международное энергетическое агентство. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

нефть

ормузский пролив

ближний восток

оаэ

мэа

опек

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Затраты на импорт нефти и газа в мире в 2026 году вырастут на 25%, до 1,6 триллиона долларов, считает Международное энергетическое агентство. "Несмотря на снижение спроса, расходы на импорт нефти и газа во всем мире в 2026 году, по прогнозам, вырастут до 1,6 триллиона долларов, что на 25% больше, чем в 2025 году", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2026. Однако отмечается, что разрешение энергетического кризиса 2026 года может привести к снижению цен. "Перспективы и сроки любого урегулирования крайне неопределенны, но если ограничения на поставки через Ормузский пролив будут решительно ослаблены, баланс на рынке может измениться", - добавляется в докладе. МЭА считает, что в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке спрос на нефть и газ в краткосрочной перспективе будет поддерживаться восстановлением после кризиса, а также стимулом для пополнения запасов. Между тем, предложение будет расти сразу в ряде стран. Например, ОАЭ, которые больше не ограничены квотами ОПЕК+, имеют серьезные планы по расширению производства. Кроме того, МЭА пересмотрело перспективы добычи нефти в Венесуэле и теперь ожидает роста показателя на 1,5 миллиона баррелей в сутки в связи с планируемыми инвестициями 70 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет.

ормузский пролив

ближний восток

оаэ

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нефть, ормузский пролив, ближний восток, оаэ, мэа, опек