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МЭА ожидает роста расходов на импорт нефти и газа в мире в 2026 году
МЭА ожидает роста расходов на импорт нефти и газа в мире в 2026 году - 19.11.2026, ПРАЙМ
МЭА ожидает роста расходов на импорт нефти и газа в мире в 2026 году
Затраты на импорт нефти и газа в мире в 2026 году вырастут на 25%, до 1,6 триллиона долларов, считает Международное энергетическое агентство. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
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ближний восток
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Затраты на импорт нефти и газа в мире в 2026 году вырастут на 25%, до 1,6 триллиона долларов, считает Международное энергетическое агентство.
"Несмотря на снижение спроса, расходы на импорт нефти и газа во всем мире в 2026 году, по прогнозам, вырастут до 1,6 триллиона долларов, что на 25% больше, чем в 2025 году", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2026.
Однако отмечается, что разрешение энергетического кризиса 2026 года может привести к снижению цен.
"Перспективы и сроки любого урегулирования крайне неопределенны, но если ограничения на поставки через Ормузский пролив будут решительно ослаблены, баланс на рынке может измениться", - добавляется в докладе.
МЭА считает, что в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке спрос на нефть и газ в краткосрочной перспективе будет поддерживаться восстановлением после кризиса, а также стимулом для пополнения запасов.
Между тем, предложение будет расти сразу в ряде стран. Например, ОАЭ, которые больше не ограничены квотами ОПЕК+, имеют серьезные планы по расширению производства. Кроме того, МЭА пересмотрело перспективы добычи нефти в Венесуэле и теперь ожидает роста показателя на 1,5 миллиона баррелей в сутки в связи с планируемыми инвестициями 70 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет.
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нефть, ормузский пролив, ближний восток, оаэ, мэа, опек
Нефть, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ, МЭА, ОПЕК
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Затраты на импорт нефти и газа в мире в 2026 году вырастут на 25%, до 1,6 триллиона долларов, считает Международное энергетическое агентство.
"Несмотря на снижение спроса, расходы на импорт нефти и газа во всем мире в 2026 году, по прогнозам, вырастут до 1,6 триллиона долларов, что на 25% больше, чем в 2025 году", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2026.
Однако отмечается, что разрешение энергетического кризиса 2026 года может привести к снижению цен.
"Перспективы и сроки любого урегулирования крайне неопределенны, но если ограничения на поставки через Ормузский пролив будут решительно ослаблены, баланс на рынке может измениться", - добавляется в докладе.
МЭА считает, что в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке спрос на нефть и газ в краткосрочной перспективе будет поддерживаться восстановлением после кризиса, а также стимулом для пополнения запасов.
Между тем, предложение будет расти сразу в ряде стран. Например, ОАЭ, которые больше не ограничены квотами ОПЕК+, имеют серьезные планы по расширению производства. Кроме того, МЭА пересмотрело перспективы добычи нефти в Венесуэле и теперь ожидает роста показателя на 1,5 миллиона баррелей в сутки в связи с планируемыми инвестициями 70 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет.