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МЭА оценило потери мирового рынка нефти и газа

МЭА оценило потери мирового рынка нефти и газа - 19.11.2026, ПРАЙМ

МЭА оценило потери мирового рынка нефти и газа

Мировой рынок потерял 2,8 миллиарда баррелей нефти и 60 миллиардов кубометров газа после начала конфликта на Ближнем Востоке, считает Международное... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

нефть

газ

персидский залив

ближний восток

ормузский пролив

мэа

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок потерял 2,8 миллиарда баррелей нефти и 60 миллиардов кубометров газа после начала конфликта на Ближнем Востоке, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). "Перебои с поставками энергоресурсов через Ормузский пролив в 2026 году стали крупнейшим шоком для мирового энергоснабжения - и по состоянию на ноябрь ситуация не стабилизировалась", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2026. "Энергосистема продемонстрировала значительную устойчивость перед лицом совокупных потерь в размере 2,8 миллиарда баррелей нефти и 60 миллиардов кубометров газа из региона Персидского залива, но по мере истощения других буферных механизмов все большая часть нагрузки ложится на потребителей - в том числе из‑за высоких цен", - добавляется в докладе. Добавляется, что с начала конфликта экспорт из Персидского залива колебался в зависимости от изменения обстановки в сфере безопасности. Влияние на рынок также усиливалось из‑за рисков, связанных с транзитом через Красное море, и ситуации на Украине. "Поставки дизельного топлива - опоры мировой экономики - оказались под экстремальным давлением, а цены достигли рекордных значений - более 200 долларов за баррель", - подчеркивает МЭА.

персидский залив

ближний восток

ормузский пролив

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нефть, газ, персидский залив, ближний восток, ормузский пролив, мэа