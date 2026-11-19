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МЭА оценило потери мирового рынка нефти и газа
МЭА оценило потери мирового рынка нефти и газа - 19.11.2026, ПРАЙМ
МЭА оценило потери мирового рынка нефти и газа
Мировой рынок потерял 2,8 миллиарда баррелей нефти и 60 миллиардов кубометров газа после начала конфликта на Ближнем Востоке, считает Международное... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
нефть
газ
персидский залив
ближний восток
ормузский пролив
мэа
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок потерял 2,8 миллиарда баррелей нефти и 60 миллиардов кубометров газа после начала конфликта на Ближнем Востоке, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).
"Перебои с поставками энергоресурсов через Ормузский пролив в 2026 году стали крупнейшим шоком для мирового энергоснабжения - и по состоянию на ноябрь ситуация не стабилизировалась", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2026.
"Энергосистема продемонстрировала значительную устойчивость перед лицом совокупных потерь в размере 2,8 миллиарда баррелей нефти и 60 миллиардов кубометров газа из региона Персидского залива, но по мере истощения других буферных механизмов все большая часть нагрузки ложится на потребителей - в том числе из‑за высоких цен", - добавляется в докладе.
Добавляется, что с начала конфликта экспорт из Персидского залива колебался в зависимости от изменения обстановки в сфере безопасности. Влияние на рынок также усиливалось из‑за рисков, связанных с транзитом через Красное море, и ситуации на Украине.
"Поставки дизельного топлива - опоры мировой экономики - оказались под экстремальным давлением, а цены достигли рекордных значений - более 200 долларов за баррель", - подчеркивает МЭА.
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нефть, газ, персидский залив, ближний восток, ормузский пролив, мэа
Нефть, Газ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, МЭА
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок потерял 2,8 миллиарда баррелей нефти и 60 миллиардов кубометров газа после начала конфликта на Ближнем Востоке, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).
"Перебои с поставками энергоресурсов через Ормузский пролив в 2026 году стали крупнейшим шоком для мирового энергоснабжения - и по состоянию на ноябрь ситуация не стабилизировалась", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2026.
"Энергосистема продемонстрировала значительную устойчивость перед лицом совокупных потерь в размере 2,8 миллиарда баррелей нефти и 60 миллиардов кубометров газа из региона Персидского залива, но по мере истощения других буферных механизмов все большая часть нагрузки ложится на потребителей - в том числе из‑за высоких цен", - добавляется в докладе.
Добавляется, что с начала конфликта экспорт из Персидского залива колебался в зависимости от изменения обстановки в сфере безопасности. Влияние на рынок также усиливалось из‑за рисков, связанных с транзитом через Красное море, и ситуации на Украине.
"Поставки дизельного топлива - опоры мировой экономики - оказались под экстремальным давлением, а цены достигли рекордных значений - более 200 долларов за баррель", - подчеркивает МЭА.