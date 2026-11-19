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МЭА прогнозирует сокращение спроса на газ в мире на 1,5% в 2026 году
МЭА прогнозирует сокращение спроса на газ в мире на 1,5% в 2026 году - 19.11.2026, ПРАЙМ
МЭА прогнозирует сокращение спроса на газ в мире на 1,5% в 2026 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сокращение спроса на природный газ в мире на 1,5% в 2026 году, следует из World Energy Outlook 2026. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
газ
нефть
ближний восток
мэа
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сокращение спроса на природный газ в мире на 1,5% в 2026 году, следует из World Energy Outlook 2026.
"Ожидается, что в 2026 году... мировой спрос на природный газ снизится примерно на 1,5%, или на 65 миллиардов кубических метров", - сказано в докладе.
Отмечается, что нарушение поставок нефти и газа вследствие конфликта на Ближнем Востоке привело к тому, что объем мировых поставок газа на пике сократился на 320 миллионов кубометров в сутки.
В начале июля агентство прогнозировало снижение спроса на газ в мире в текущем году на 0,5%.
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газ, нефть, ближний восток, мэа
Газ, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сокращение спроса на природный газ в мире на 1,5% в 2026 году, следует из World Energy Outlook 2026.
"Ожидается, что в 2026 году... мировой спрос на природный газ снизится примерно на 1,5%, или на 65 миллиардов кубических метров", - сказано в докладе.
Отмечается, что нарушение поставок нефти и газа вследствие конфликта на Ближнем Востоке привело к тому, что объем мировых поставок газа на пике сократился на 320 миллионов кубометров в сутки.
В начале июля агентство прогнозировало снижение спроса на газ в мире в текущем году на 0,5%.