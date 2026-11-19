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МЭА оценило срок восстановления крупнейшего в мире центра СПГ в Катаре
МЭА оценило срок восстановления крупнейшего в мире центра СПГ в Катаре - 19.11.2026, ПРАЙМ
МЭА оценило срок восстановления крупнейшего в мире центра СПГ в Катаре
Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает срок восстановления крупнейшего в мире центра по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре в | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
газ
нефть
катар
персидский залив
ближний восток
мэа
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает срок восстановления крупнейшего в мире центра по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре в 3 года, следует из World Energy Outlook 2026.
"Газовая инфраструктура в регионе получила повреждения - в том числе в результате иранских атак на крупный комплекс Рас-Лаффан в Катаре, что привело к выбытию производственных мощностей объемом более 17 миллиардов кубометров в год. По оценкам, на восстановление этих мощностей потребуется три года", - сказано в докладе.
Отмечается, что последствия ближневосточного конфликта для экспорта СПГ из стран Персидского залива оказались более серьезными, поскольку для СПГ, в отличие от нефти, не существует альтернативных маршрутов поставок на международные рынки.
Катар - крупнейшая страна-производитель СПГ в мире. Однако в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - это производство было снижено в разы.
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газ, нефть, катар, персидский залив, ближний восток, мэа
Газ, Нефть, КАТАР, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает срок восстановления крупнейшего в мире центра по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре в 3 года, следует из World Energy Outlook 2026.
"Газовая инфраструктура в регионе получила повреждения - в том числе в результате иранских атак на крупный комплекс Рас-Лаффан в Катаре, что привело к выбытию производственных мощностей объемом более 17 миллиардов кубометров в год. По оценкам, на восстановление этих мощностей потребуется три года", - сказано в докладе.
Отмечается, что последствия ближневосточного конфликта для экспорта СПГ из стран Персидского залива оказались более серьезными, поскольку для СПГ, в отличие от нефти, не существует альтернативных маршрутов поставок на международные рынки.
Катар - крупнейшая страна-производитель СПГ в мире. Однако в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - это производство было снижено в разы.