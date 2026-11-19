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МЭА ожидает снижения мирового спроса на нефть впервые с 2020 года

МЭА ожидает снижения мирового спроса на нефть впервые с 2020 года - 19.11.2026, ПРАЙМ

МЭА ожидает снижения мирового спроса на нефть впервые с 2020 года

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает в 2026 году снижение мирового спроса на нефть на 2,7 ​​миллиона баррелей в сутки, впервые с 2020 года,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

нефть

ближний восток

мэа

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает в 2026 году снижение мирового спроса на нефть на 2,7 ​​миллиона баррелей в сутки, впервые с 2020 года, следует из World Energy Outlook 2026. "Ожидается, что в 2026 году мировой спрос на нефть снизится примерно на 2,7 миллиона ​​баррелей в сутки (первое годовое снижение с 2020 года)", - говорится в докладе. Отмечается, что нарушение поставок нефти вследствие конфликта на Ближнем Востоке привело к тому, что объем мировых поставок нефти на пике сократился на 16 миллионов баррелей в сутки. Ранее в ноябре агентство вновь чуть понизило прогноз спроса на нефть в мире на текущий год. В МЭА тогда прогнозировали спад на 2,68 миллиона баррелей в сутки, до 102,29 миллиона баррелей.

ближний восток

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нефть, ближний восток, мэа