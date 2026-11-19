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МЭА ожидает падения потребности в поставках нефти через Ормузский пролив

МЭА ожидает падения потребности в поставках нефти через Ормузский пролив - 19.11.2026, ПРАЙМ

МЭА ожидает падения потребности в поставках нефти через Ормузский пролив

Потребность в поставках нефти через Ормузский пролив упадет в 10 раз к 2035 году, если конфликт затянется, и рынок инвестирует в альтернативные маршруты,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

бизнес

нефть

ормузский пролив

ближний восток

персидский залив

мэа

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребность в поставках нефти через Ормузский пролив упадет в 10 раз к 2035 году, если конфликт затянется, и рынок инвестирует в альтернативные маршруты, ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА). "В случае сохранения значительных рисков для судоходства через Ормузский пролив инвестиции в новые обходные трубопроводы, альтернативные источники поставок и меры импортеров по замещению спроса могут снизить потребность в поставках нефти через Ормузский пролив с 20 миллионов баррелей в сутки до кризиса до 8,5 миллионов в 2030 году и до менее 2 миллионов к 2035 году", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2026. Но даже в этом случае Ближний Восток останется крупнейшим в мире экспортером нефти на международные рынки, подчеркивает МЭА. "В случае с нефтью сейчас строятся или рассматриваются новые трубопроводные проекты общей мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки - они позволят производителям из Персидского залива выходить на международные рынки, не используя Ормузский пролив. Для их реализации потребуется примерно 40 миллиардов долларов, что добавит около 2 долларов к стоимости барреля нефти, экспортируемой с Ближнего Востока", - добавляет агентство.

ормузский пролив

ближний восток

персидский залив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, нефть, ормузский пролив, ближний восток, персидский залив, мэа