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МЭА ожидает падения потребности в поставках нефти через Ормузский пролив
МЭА ожидает падения потребности в поставках нефти через Ормузский пролив - 19.11.2026, ПРАЙМ
МЭА ожидает падения потребности в поставках нефти через Ормузский пролив
Потребность в поставках нефти через Ормузский пролив упадет в 10 раз к 2035 году, если конфликт затянется, и рынок инвестирует в альтернативные маршруты,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
бизнес
нефть
ормузский пролив
ближний восток
персидский залив
мэа
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребность в поставках нефти через Ормузский пролив упадет в 10 раз к 2035 году, если конфликт затянется, и рынок инвестирует в альтернативные маршруты, ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА).
"В случае сохранения значительных рисков для судоходства через Ормузский пролив инвестиции в новые обходные трубопроводы, альтернативные источники поставок и меры импортеров по замещению спроса могут снизить потребность в поставках нефти через Ормузский пролив с 20 миллионов баррелей в сутки до кризиса до 8,5 миллионов в 2030 году и до менее 2 миллионов к 2035 году", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2026.
Но даже в этом случае Ближний Восток останется крупнейшим в мире экспортером нефти на международные рынки, подчеркивает МЭА.
"В случае с нефтью сейчас строятся или рассматриваются новые трубопроводные проекты общей мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки - они позволят производителям из Персидского залива выходить на международные рынки, не используя Ормузский пролив. Для их реализации потребуется примерно 40 миллиардов долларов, что добавит около 2 долларов к стоимости барреля нефти, экспортируемой с Ближнего Востока", - добавляет агентство.
ормузский пролив
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бизнес, нефть, ормузский пролив, ближний восток, персидский залив, мэа
Бизнес, Нефть, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, МЭА
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребность в поставках нефти через Ормузский пролив упадет в 10 раз к 2035 году, если конфликт затянется, и рынок инвестирует в альтернативные маршруты, ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА).
"В случае сохранения значительных рисков для судоходства через Ормузский пролив инвестиции в новые обходные трубопроводы, альтернативные источники поставок и меры импортеров по замещению спроса могут снизить потребность в поставках нефти через Ормузский пролив с 20 миллионов баррелей в сутки до кризиса до 8,5 миллионов в 2030 году и до менее 2 миллионов к 2035 году", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2026.
Но даже в этом случае Ближний Восток останется крупнейшим в мире экспортером нефти на международные рынки, подчеркивает МЭА.
"В случае с нефтью сейчас строятся или рассматриваются новые трубопроводные проекты общей мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки - они позволят производителям из Персидского залива выходить на международные рынки, не используя Ормузский пролив. Для их реализации потребуется примерно 40 миллиардов долларов, что добавит около 2 долларов к стоимости барреля нефти, экспортируемой с Ближнего Востока", - добавляет агентство.