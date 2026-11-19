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Минфин США продлил лицензию на операции по продаже активов "Лукойла"

Минфин США продлил лицензию на операции по продаже активов "Лукойла" - 19.11.2026, ПРАЙМ

Минфин США продлил лицензию на операции по продаже активов "Лукойла"

Министерство финансов США продлило до 19 декабря лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:07+0300

2026-11-19T18:07+0300

2026-11-19T18:07+0300

сша

лукойл

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило до 19 декабря лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH, следует из текста лицензии. "Операции... для ведения переговоров и заключения договоров с ПАО "Нефтяная компания Лукойл" или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH (LIG) либо любого юрлица, в котором LIG... владеет долей в размере 50% или более, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени (08.01 мск - ред.) 19 декабря 2026 года", - говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.

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