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Мишустин рассказал о продлении трассы М-12 "Восток" до Тюмени
Мишустин рассказал о продлении трассы М-12 "Восток" до Тюмени - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о продлении трассы М-12 "Восток" до Тюмени
Скоростная трасса М-12 "Восток", которая входит в состав маршрута "Россия", начинающегося в Санкт-Петербурге, в декабре будет продлена до Тюмени, заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:07+0300
2026-11-19T15:07+0300
2026-11-19T15:07+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Скоростная трасса М-12 "Восток", которая входит в состав маршрута "Россия", начинающегося в Санкт-Петербурге, в декабре будет продлена до Тюмени, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Один из самых значимых проектов – скоростная трасса М-12 "Восток". Она входит в состав маршрута "Россия", который берет начало от Санкт-Петербурга. В прошлом году открыли участки до Екатеринбурга. В декабре продлим до Тюмени. В дальнейшем она войдет в опорную сеть Сибири и Дальнего Востока", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны".
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
Трасса М-12 "Восток" - автомобильная магистраль, которая связывает Москву с Екатеринбургом. В марте 2025 года президент России Владимир Путин запустил движение беспилотного грузового транспорта по М-12.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Владимир Путин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Скоростная трасса М-12 "Восток", которая входит в состав маршрута "Россия", начинающегося в Санкт-Петербурге, в декабре будет продлена до Тюмени, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Один из самых значимых проектов – скоростная трасса М-12 "Восток". Она входит в состав маршрута "Россия", который берет начало от Санкт-Петербурга. В прошлом году открыли участки до Екатеринбурга. В декабре продлим до Тюмени. В дальнейшем она войдет в опорную сеть Сибири и Дальнего Востока", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны".
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
Трасса М-12 "Восток" - автомобильная магистраль, которая связывает Москву с Екатеринбургом. В марте 2025 года президент России Владимир Путин запустил движение беспилотного грузового транспорта по М-12.