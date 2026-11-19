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Нидерланды присоединились к программе совместных закупок БТР Patria 6x6
Нидерланды присоединились к программе совместных закупок БТР Patria 6x6 - 19.11.2026, ПРАЙМ
Нидерланды присоединились к программе совместных закупок БТР Patria 6x6
Нидерланды присоединились к программе совместных закупок финских бронетранспортеров Patria 6x6, сообщило министерство обороны Финляндии. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T19:11+0300
2026-11-19T19:11+0300
2026-11-19T19:11+0300
вооружения
нидерланды
финляндия
оружие
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды присоединились к программе совместных закупок финских бронетранспортеров Patria 6x6, сообщило министерство обороны Финляндии. "Нидерланды присоединяются к программе "Общей системы бронированной техники" (CAVS), осуществляемой под руководством Финляндии", - говорится в сообщении. Число бронетранспортеров, которые Нидерланды планируют заказать у финской компании Patria, в сообщении не приводится. Программа была запущена Финляндией и Латвией в 2020 году. В рамках нее страны разрабатывают систему бронированных машин на базе финского бронетранспортера Patria 6x6, которые будут иметь общее название CAVS. В программе также участвуют Швеция, Германия, Дания, Великобритания и Норвегия. С начала проекта Patria получила заказы примерно на 2 тысячи бронетранспортеров и поставила более 500 единиц.
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нидерланды, финляндия, оружие
Вооружения, НИДЕРЛАНДЫ, ФИНЛЯНДИЯ, оружие
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды присоединились к программе совместных закупок финских бронетранспортеров Patria 6x6, сообщило министерство обороны Финляндии.
"Нидерланды присоединяются к программе "Общей системы бронированной техники" (CAVS), осуществляемой под руководством Финляндии", - говорится в сообщении.
Число бронетранспортеров, которые Нидерланды планируют заказать у финской компании Patria, в сообщении не приводится.
Программа была запущена Финляндией и Латвией в 2020 году. В рамках нее страны разрабатывают систему бронированных машин на базе финского бронетранспортера Patria 6x6, которые будут иметь общее название CAVS. В программе также участвуют Швеция, Германия, Дания, Великобритания и Норвегия. С начала проекта Patria получила заказы примерно на 2 тысячи бронетранспортеров и поставила более 500 единиц.