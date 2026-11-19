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Пассажиропоток через автомобильные пункты пропуска с КНР в Приморье вырос на 31%

Пассажиропоток через автомобильные пункты пропуска с КНР в Приморье вырос на 31% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток через автомобильные пункты пропуска с КНР в Приморье вырос на 31%

Пассажиропоток через автомобильные пункты пропуска с КНР в Приморье с начала года вырос на 31% - до почти 1,8 миллиона человек, сообщает Уссурийская таможня. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T03:20+0300

2026-11-19T03:20+0300

2026-11-19T03:20+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – ПРАЙМ. Пассажиропоток через автомобильные пункты пропуска с КНР в Приморье с начала года вырос на 31% - до почти 1,8 миллиона человек, сообщает Уссурийская таможня. "Пассажиропоток через автомобильные пункты пропуска Приморья вырос на 31%. За 10 месяцев 2026 года через автомобильные пункты пропуска Приморья Уссурийской таможни проследовало почти 1,8 миллиона пассажиров - суммарно в оба направления", - говорится в сообщении. Оформлено 52 тысячи автобусов, что на 21% превышает аналогичный показатель за прошлый год, когда было 43 тысячи. Лидером по пассажиропотоку остается МАПП Краскино, через него прошли более 804 тысяч туристов. Далее МАПП Пограничный с 573 тысячами человек и ДАПП Полтавка с 314 тысячами пассажиров. Основной пик туристической активности пришелся на лето. С июня по август через автомобильные пункты пропуска проследовало около 750 тысяч человек, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В таможне отмечают, что такой рост связан с высоким туристическим сезоном и действием безвизового режима. Сейчас пассажирская активность снизилась, но ожидается традиционный рост в предстоящие зимние каникулы, добавляют в таможне.

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бизнес, россия, приморье, китай, кнр