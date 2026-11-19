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Власти Бразилии отменили шестидневную рабочую неделю

Власти Бразилии отменили шестидневную рабочую неделю - 19.11.2026, ПРАЙМ

Власти Бразилии отменили шестидневную рабочую неделю

Правительство Бразилии опубликовало указ, который отменяет шестидневную рабочую неделю и вводит два выходных дня, сообщила пресс-служба правительства. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T21:13+0300

2026-11-19T21:13+0300

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общество

бразилия

латинская америка

аргентина

лула да силва

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Правительство Бразилии опубликовало указ, который отменяет шестидневную рабочую неделю и вводит два выходных дня, сообщила пресс-служба правительства. "В этот четверг, 19 ноября, правительство Бразилии опубликовало указ, регулирующий завершение шестидневной рабочей недели", - говорится в сообщении правительства в соцсети X. Как пояснил министр труда Луис Маринью, выступление которого транслировал CanalGov, изменения коснутся всех работников и будут введены поэтапно. C 6 декабря рабочая неделя в Бразилии будет сокращена с 44 до 42 часов с правом на два еженедельных выходных. В декабре 2027 года она уменьшится до 40 часов в неделю. "Все это без снижения зарплаты работников. Я гарантирую: зарплату не понизят ни одному работнику или работнице. Все надбавки… также будут сохранены", - подчеркнул Маринью. Кампания за отмену шестидневной рабочей недели в Бразилии началась в 2023 году. Инициативу поддержали пользователи социальных сетей, профсоюзы и депутаты, а затем и правительство Лулы да Силвы. При этом в большинстве стран Латинской Америки, включая Аргентину, Мексику и Перу, максимальная законная рабочая неделя до сих пор составляет 48 часов, а 40-часовую неделю ввели только Эквадор, Венесуэла и Уругвай.

бразилия

латинская америка

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общество , бразилия, латинская америка, аргентина, лула да силва