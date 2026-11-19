https://1prime.ru/20261119/qatarenergy-875374162.html
СМИ: трейдеры обратились к QatarEnergy за годовыми контрактами на поставки нефти
СМИ: трейдеры обратились к QatarEnergy за годовыми контрактами на поставки нефти - 19.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: трейдеры обратились к QatarEnergy за годовыми контрактами на поставки нефти
Некоторые из крупнейших мировых сырьевых трейдеров обратились к государственной катарской нефтегазовой компании за годовыми контрактами на поставки нефти, но... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:39+0300
2026-11-19T13:39+0300
2026-11-19T14:07+0300
нефть
ормузский пролив
qatarenergy
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875374162.jpg?1795086443
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Некоторые из крупнейших мировых сырьевых трейдеров обратились к государственной катарской нефтегазовой компании за годовыми контрактами на поставки нефти, но даже в условиях улучшения с перевозками через Ормузский пролив они затянулись, передает информационное агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров. "Некоторые из ведущих мировых сырьевых трейдеров ведут переговоры об обеспечении дополнительных долгосрочных поставок катарской нефти... В этом месяце компании провели переговоры с государственной QatarEnergy с целью согласования поставок на 2027 год", - передает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Основное внимание уделялось сортам нефти Qatar Marine и Land, добавили источники. Как правило QatarEnergy заключает с нефтеперерабатывающими компаниями годовые контракты на поставку, но переговоры о поставках на следующий год затянулись из-за проблем с транспортировкой нефти через Ормузский пролив, сообщили собеседники агентства. Компания не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии. Поставки нефти через Ормузский пролив в последние месяцы выросли, что способствовало снижению цен, говорится в материале.
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нефть, ормузский пролив, qatarenergy
Нефть, Ормузский пролив, QatarEnergy
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Некоторые из крупнейших мировых сырьевых трейдеров обратились к государственной катарской нефтегазовой компании за годовыми контрактами на поставки нефти, но даже в условиях улучшения с перевозками через Ормузский пролив они затянулись, передает информационное агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров.
"Некоторые из ведущих мировых сырьевых трейдеров ведут переговоры об обеспечении дополнительных долгосрочных поставок катарской нефти... В этом месяце компании провели переговоры с государственной QatarEnergy с целью согласования поставок на 2027 год", - передает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Основное внимание уделялось сортам нефти Qatar Marine и Land, добавили источники.
Как правило QatarEnergy заключает с нефтеперерабатывающими компаниями годовые контракты на поставку, но переговоры о поставках на следующий год затянулись из-за проблем с транспортировкой нефти через Ормузский пролив, сообщили собеседники агентства.
Компания не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии.
Поставки нефти через Ормузский пролив в последние месяцы выросли, что способствовало снижению цен, говорится в материале.