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"Роснефть" стала пятой в рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира

"Роснефть" стала пятой в рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Роснефть" стала пятой в рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира

"Роснефть" стала пятой в ежегодном рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира международного аналитического агентства Energy Intelligence, сообщила... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:35+0300

2026-11-19T15:35+0300

2026-11-19T15:35+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Роснефть" стала пятой в ежегодном рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира международного аналитического агентства Energy Intelligence, сообщила российская компания. "Роснефть" заняла пятое место в Energy Intelligence Top 100: Global NOC & IOC Rankings - авторитетном ежегодном рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира. Это лучший результат среди российских участников рейтинга. Компания также опередила многих мировых мейджоров, в том числе Chevron, Shell, TotalEnergies и BP", - говорится в сообщении. Помимо "Роснефти", в первую пятерку вошли Saudi Aramco, Национальная иранская нефтяная компания (NIOC), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и ExxonMobil. Всего в рейтинг включены семь российских компаний. Отмечается, что это единственный рейтинг, в котором эксперты сравнивают частные нефтяные компании с национальными. На участников рейтинга приходится 70-80% мировой нефтегазовой отрасли. Место компании определяется по шести операционным показателям: запасы нефти, запасы газа, добыча нефти, добыча газа, мощности первичной переработки нефти и продажи нефтепродуктов. Итоговая позиция складывается из мест, занятых по каждому из показателей. Рейтинг рассчитывается по данным за предыдущий год. "Высокая оценка "Роснефти" международными рейтинговыми агентствами еще раз подтвердила правильно выбранный стратегический курс, а также стабильность бизнес-модели компании в условиях повышенной волатильности мировых рынков и негативного геополитического фона", - отмечается в сообщении компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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