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Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов
Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов
Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов, реализация этого плана будет исходить из экономической обоснованности, сообщает российское посольство в... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T00:20+0300
2026-11-19T00:20+0300
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бизнес
россия
кения
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов, реализация этого плана будет исходить из экономической обоснованности, сообщает российское посольство в Найроби.
"Установление прямого авиасообщения между Россией и Кенией является задачей на перспективу. Ее реализация будет осуществляться транспортными ведомствами двух стран, исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности", - сообщили "Известиям" в диппредставительстве.
Профильные ведомства России и Кении на прошедшем саммите "Россия-Африка" подписали меморандум о взаимопонимании в транспортном секторе, который предусматривает активизацию взаимодействия в гражданской авиации, морском и наземном транспорте, развитие транспортной инфраструктуры, а также научно-техническое сотрудничество и подготовку кадров, уточнили в посольстве.
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бизнес, россия, кения
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов, реализация этого плана будет исходить из экономической обоснованности, сообщает российское посольство в Найроби.
"Установление прямого авиасообщения между Россией и Кенией является задачей на перспективу. Ее реализация будет осуществляться транспортными ведомствами двух стран, исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности", - сообщили "Известиям" в диппредставительстве.
Профильные ведомства России и Кении на прошедшем саммите "Россия-Африка" подписали меморандум о взаимопонимании в транспортном секторе, который предусматривает активизацию взаимодействия в гражданской авиации, морском и наземном транспорте, развитие транспортной инфраструктуры, а также научно-техническое сотрудничество и подготовку кадров, уточнили в посольстве.