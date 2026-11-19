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Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов

Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов

Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов, реализация этого плана будет исходить из экономической обоснованности, сообщает российское посольство в... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T00:20+0300

2026-11-19T00:20+0300

2026-11-19T00:20+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов, реализация этого плана будет исходить из экономической обоснованности, сообщает российское посольство в Найроби. "Установление прямого авиасообщения между Россией и Кенией является задачей на перспективу. Ее реализация будет осуществляться транспортными ведомствами двух стран, исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности", - сообщили "Известиям" в диппредставительстве. Профильные ведомства России и Кении на прошедшем саммите "Россия-Африка" подписали меморандум о взаимопонимании в транспортном секторе, который предусматривает активизацию взаимодействия в гражданской авиации, морском и наземном транспорте, развитие транспортной инфраструктуры, а также научно-техническое сотрудничество и подготовку кадров, уточнили в посольстве.

кения

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, кения