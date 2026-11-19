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Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов

Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов

Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран, следует из совместной декларации глав... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:18+0300

2026-11-19T14:18+0300

2026-11-19T14:25+0300

нефть

россия

китай

сша

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран, следует из совместной декларации глав государств, опубликованной на сайте Кремля. "Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран", - говорится в документе. Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.

китай

сша

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп