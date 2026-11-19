https://1prime.ru/20261119/rossija-875375160.html
Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов
Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов
Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран, следует из совместной декларации глав... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:18+0300
2026-11-19T14:18+0300
2026-11-19T14:25+0300
нефть
россия
китай
сша
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/13/875368397_0:93:3313:1956_1920x0_80_0_0_0a7050447d1ad7965af6cd065af665da.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран, следует из совместной декларации глав государств, опубликованной на сайте Кремля. "Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран", - говорится в документе. Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/13/875368397_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_c5c4889947c9b9dd23d1229ea82f1981.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп
Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп