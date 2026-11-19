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СМИ: TSMC и Samsung приостановили поставки электроники в Китай

СМИ: TSMC и Samsung приостановили поставки электроники в Китай - 19.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: TSMC и Samsung приостановили поставки электроники в Китай

Производители полупроводников и микросхем тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics приостановили некоторые поставки китайским клиентам после... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:27+0300

2026-11-19T14:27+0300

2026-11-19T14:27+0300

технологии

бизнес

сша

tsmc

financial times

samsung

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Производители полупроводников и микросхем тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics приостановили некоторые поставки китайским клиентам после введения новых экспортных ограничений США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Samsung Electronics приостановили некоторые поставки китайским клиентам после введения новых экспортных ограничений США, направленных на сдерживание развития искусственного интеллекта", - пишет газета. По данным издания, производители в последние дни уведомили китайских заказчиков о частичной приостановке поставок на время получения разрешений министерства торговли США. Ограничения затронули в том числе потребительскую электронику, включая процессоры для смартфонов. В понедельник бюро промышленности и безопасности министерства торговли США сообщило, что власти Соединенных Штатов ужесточили режим экспортного контроля, закрыв возможность обходить запреты на доступ к американским микропроцессорам и серверам для искусственного интеллекта через удаленное подключение к центрам обработки данных. Как пишет Financial Times, среди китайских клиентов Samsung - подразделение Baidu и владелец TikTok компания ByteDance. TSMC, в свою очередь, производит процессоры для смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo. По словам источника в отрасли, американские власти, вероятно, выдадут разрешения на поставки потребительских процессоров, однако ожидание разрешений может привести к существенным задержкам производства. А новые ограничения усиливают проблемы китайских технологических компаний, уже столкнувшихся с дефицитом компонентов и резким ростом цен на микросхемы памяти. TSMC не ответила на запрос о комментарии газете, Samsung отказалась от комментариев.

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технологии, бизнес, сша, tsmc, financial times, samsung