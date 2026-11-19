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СМИ: TSMC и Samsung приостановили поставки электроники в Китай
СМИ: TSMC и Samsung приостановили поставки электроники в Китай - 19.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: TSMC и Samsung приостановили поставки электроники в Китай
Производители полупроводников и микросхем тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics приостановили некоторые поставки китайским клиентам после... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:27+0300
2026-11-19T14:27+0300
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технологии
бизнес
сша
tsmc
financial times
samsung
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Производители полупроводников и микросхем тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics приостановили некоторые поставки китайским клиентам после введения новых экспортных ограничений США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Samsung Electronics приостановили некоторые поставки китайским клиентам после введения новых экспортных ограничений США, направленных на сдерживание развития искусственного интеллекта", - пишет газета.
По данным издания, производители в последние дни уведомили китайских заказчиков о частичной приостановке поставок на время получения разрешений министерства торговли США. Ограничения затронули в том числе потребительскую электронику, включая процессоры для смартфонов.
В понедельник бюро промышленности и безопасности министерства торговли США сообщило, что власти Соединенных Штатов ужесточили режим экспортного контроля, закрыв возможность обходить запреты на доступ к американским микропроцессорам и серверам для искусственного интеллекта через удаленное подключение к центрам обработки данных.
Как пишет Financial Times, среди китайских клиентов Samsung - подразделение Baidu и владелец TikTok компания ByteDance. TSMC, в свою очередь, производит процессоры для смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo.
По словам источника в отрасли, американские власти, вероятно, выдадут разрешения на поставки потребительских процессоров, однако ожидание разрешений может привести к существенным задержкам производства. А новые ограничения усиливают проблемы китайских технологических компаний, уже столкнувшихся с дефицитом компонентов и резким ростом цен на микросхемы памяти.
TSMC не ответила на запрос о комментарии газете, Samsung отказалась от комментариев.
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технологии, бизнес, сша, tsmc, financial times, samsung
Технологии, Бизнес, США, TSMC, Financial Times, Samsung
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Производители полупроводников и микросхем тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics приостановили некоторые поставки китайским клиентам после введения новых экспортных ограничений США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Samsung Electronics приостановили некоторые поставки китайским клиентам после введения новых экспортных ограничений США, направленных на сдерживание развития искусственного интеллекта", - пишет газета.
По данным издания, производители в последние дни уведомили китайских заказчиков о частичной приостановке поставок на время получения разрешений министерства торговли США. Ограничения затронули в том числе потребительскую электронику, включая процессоры для смартфонов.
В понедельник бюро промышленности и безопасности министерства торговли США сообщило, что власти Соединенных Штатов ужесточили режим экспортного контроля, закрыв возможность обходить запреты на доступ к американским микропроцессорам и серверам для искусственного интеллекта через удаленное подключение к центрам обработки данных.
Как пишет Financial Times, среди китайских клиентов Samsung - подразделение Baidu и владелец TikTok компания ByteDance. TSMC, в свою очередь, производит процессоры для смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo.
По словам источника в отрасли, американские власти, вероятно, выдадут разрешения на поставки потребительских процессоров, однако ожидание разрешений может привести к существенным задержкам производства. А новые ограничения усиливают проблемы китайских технологических компаний, уже столкнувшихся с дефицитом компонентов и резким ростом цен на микросхемы памяти.
TSMC не ответила на запрос о комментарии газете, Samsung отказалась от комментариев.