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"АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, заявил Соколов

"АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, заявил Соколов - 19.11.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, заявил Соколов

"АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, определяющим для этой модели станет следующий год, заявил журналистам глава концерна Максим Соколов. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

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бизнес

максим соколов

автоваз

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, определяющим для этой модели станет следующий год, заявил журналистам глава концерна Максим Соколов. "Мы учитываем, что после старта производства наращивание выпуска происходит постепенно. На большие объемы продаж Lada Azimut в декабре мы не рассчитываем. Определяющим для проекта станет следующий год", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России". Ранее в ноябре "АвтоВАЗ" сообщал, что старт продаж нового кроссовера запланирован на начало декабря. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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