https://1prime.ru/20261119/sokolov-875360263.html
"АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, заявил Соколов
"АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, заявил Соколов - 19.11.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, заявил Соколов
"АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, определяющим для этой модели станет следующий год, заявил журналистам глава концерна Максим Соколов. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
бизнес
максим соколов
автоваз
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, определяющим для этой модели станет следующий год, заявил журналистам глава концерна Максим Соколов.
"Мы учитываем, что после старта производства наращивание выпуска происходит постепенно. На большие объемы продаж Lada Azimut в декабре мы не рассчитываем. Определяющим для проекта станет следующий год", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России".
Ранее в ноябре "АвтоВАЗ" сообщал, что старт продаж нового кроссовера запланирован на начало декабря.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
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бизнес, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не ждет больших продаж Lada Azimut в декабре, определяющим для этой модели станет следующий год, заявил журналистам глава концерна Максим Соколов.
"Мы учитываем, что после старта производства наращивание выпуска происходит постепенно. На большие объемы продаж Lada Azimut в декабре мы не рассчитываем. Определяющим для проекта станет следующий год", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России".
Ранее в ноябре "АвтоВАЗ" сообщал, что старт продаж нового кроссовера запланирован на начало декабря.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.