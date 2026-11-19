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Соколов рассказал о планах "АвтоВАЗа" на следующий год

Соколов рассказал о планах "АвтоВАЗа" на следующий год - 19.11.2026, ПРАЙМ

Соколов рассказал о планах "АвтоВАЗа" на следующий год

Производственный план "АвтоВАЗа" на следующий год будет соответствовать прогнозируемому рыночному спросу и будет утвержден советом директоров в декабре, заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

бизнес

максим соколов

автоваз

lada niva legend

lada x-cross 5

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Производственный план "АвтоВАЗа" на следующий год будет соответствовать прогнозируемому рыночному спросу и будет утвержден советом директоров в декабре, заявил журналистам глава компании Максим Соколов. "План утверждается советом директоров под председательством министра промышленности и торговли Антона Андреевича Алиханова на заседании в середине декабря. Объем производства будет соответствовать прогнозируемому рыночному спросу", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России". Соколов отметил, что "АвтоВАЗ" способен выпустить столько автомобилей, сколько потребуется рынку в будущем году. Он также напомнил, что с 2024 года линейка бренда Lada пополнилась целым рядом новых продуктов - Iskra, Azimut, обновленное семейство Niva (Travel, Legend, Bronto и Sport), а также Vesta и Aura с новым двигателем. Производственный план "АвтоВАЗа" на текущий год, утвержденный ранее советом директоров, предполагает выпуск 400 тысяч машин, что на 23% больше, чем в 2025 году. В сентябре Соколов говорил журналистам, что его изменение или сохранение будет зависеть от величины продаж новых автомобилей в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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