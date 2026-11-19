https://1prime.ru/20261119/sokolov-875360340.html
Соколов рассказал о планах "АвтоВАЗа" на следующий год
Соколов рассказал о планах "АвтоВАЗа" на следующий год - 19.11.2026, ПРАЙМ
Соколов рассказал о планах "АвтоВАЗа" на следующий год
Производственный план "АвтоВАЗа" на следующий год будет соответствовать прогнозируемому рыночному спросу и будет утвержден советом директоров в декабре, заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Производственный план "АвтоВАЗа" на следующий год будет соответствовать прогнозируемому рыночному спросу и будет утвержден советом директоров в декабре, заявил журналистам глава компании Максим Соколов.
"План утверждается советом директоров под председательством министра промышленности и торговли Антона Андреевича Алиханова на заседании в середине декабря. Объем производства будет соответствовать прогнозируемому рыночному спросу", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России".
Соколов отметил, что "АвтоВАЗ" способен выпустить столько автомобилей, сколько потребуется рынку в будущем году.
Он также напомнил, что с 2024 года линейка бренда Lada пополнилась целым рядом новых продуктов - Iskra, Azimut, обновленное семейство Niva (Travel, Legend, Bronto и Sport), а также Vesta и Aura с новым двигателем.
Производственный план "АвтоВАЗа" на текущий год, утвержденный ранее советом директоров, предполагает выпуск 400 тысяч машин, что на 23% больше, чем в 2025 году. В сентябре Соколов говорил журналистам, что его изменение или сохранение будет зависеть от величины продаж новых автомобилей в России.
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бизнес, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Производственный план "АвтоВАЗа" на следующий год будет соответствовать прогнозируемому рыночному спросу и будет утвержден советом директоров в декабре, заявил журналистам глава компании Максим Соколов.
"План утверждается советом директоров под председательством министра промышленности и торговли Антона Андреевича Алиханова на заседании в середине декабря. Объем производства будет соответствовать прогнозируемому рыночному спросу", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России".
Соколов отметил, что "АвтоВАЗ" способен выпустить столько автомобилей, сколько потребуется рынку в будущем году.
Он также напомнил, что с 2024 года линейка бренда Lada пополнилась целым рядом новых продуктов - Iskra, Azimut, обновленное семейство Niva (Travel, Legend, Bronto и Sport), а также Vesta и Aura с новым двигателем.
Производственный план "АвтоВАЗа" на текущий год, утвержденный ранее советом директоров, предполагает выпуск 400 тысяч машин, что на 23% больше, чем в 2025 году. В сентябре Соколов говорил журналистам, что его изменение или сохранение будет зависеть от величины продаж новых автомобилей в России.