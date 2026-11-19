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Товарооборот РФ и КНР в 2026 году может подойти к рекордной планке в $280 млрд – Путин
Товарооборот РФ и КНР в 2026 году может подойти к рекордной планке в $280 млрд – Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ
Товарооборот РФ и КНР в 2026 году может подойти к рекордной планке в $280 млрд – Путин
Товарооборот России и Китая в 2026 году может подойти к рекордной планке в 280 миллиардов долларов, считает президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:25+0300
2026-11-19T16:25+0300
2026-11-19T16:25+0300
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мировая экономика
китай
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владимир путин
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в 2026 году может подойти к рекордной планке в 280 миллиардов долларов, считает президент России Владимир Путин.
Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
"В прошлом году у нас был рекорд, 240 миллиардов долларов был торговый оборот (между РФ и КНР – ред.). В этом году будет новый рекорд, я думаю, что мы подойдем к отметке 280 миллиардов долларов", - заявил Путин.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Владимир Путин
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в 2026 году может подойти к рекордной планке в 280 миллиардов долларов, считает президент России Владимир Путин.
Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
"В прошлом году у нас был рекорд, 240 миллиардов долларов был торговый оборот (между РФ и КНР – ред.). В этом году будет новый рекорд, я думаю, что мы подойдем к отметке 280 миллиардов долларов", - заявил Путин.