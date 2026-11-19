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Товарооборот РФ и КНР в 2026 году может подойти к рекордной планке в $280 млрд – Путин

Товарооборот РФ и КНР в 2026 году может подойти к рекордной планке в $280 млрд – Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот РФ и КНР в 2026 году может подойти к рекордной планке в $280 млрд – Путин

Товарооборот России и Китая в 2026 году может подойти к рекордной планке в 280 миллиардов долларов, считает президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:25+0300

2026-11-19T16:25+0300

2026-11-19T16:25+0300

россия

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владимир путин

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в 2026 году может подойти к рекордной планке в 280 миллиардов долларов, считает президент России Владимир Путин. Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. "В прошлом году у нас был рекорд, 240 миллиардов долларов был торговый оборот (между РФ и КНР – ред.). В этом году будет новый рекорд, я думаю, что мы подойдем к отметке 280 миллиардов долларов", - заявил Путин.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, владимир путин