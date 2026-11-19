Трамп призвал Россию и Китай обсудить сокращение ядерных вооружений
Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны обсудить сокращение ядерных вооружений
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на первой в истории трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином предложил обсудить сокращение ядерных вооружений и совместную борьбу с их распространением. Встреча проходит 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
"Соединенные Штаты, Россия и Китай имеют уникальную возможность обсудить, как сократить количество ядерного оружия на Земле", — заявил Трамп в начале переговоров.
При этом он признал, что задача крайне непростая: "Это не простая задача — отказаться от ядерных вооружений". Американский лидер также подчеркнул важность сотрудничества трех стран в предотвращении распространения ядерного оружия в других государствах.
Возможные инспекции
Трамп отметил, что сокращение американского ядерного арсенала сразу на 2 тысячи боеголовок было бы для него сложной задачей даже при достижении соответствующей сделки с Россией и Китаем.
"Если бы вы сказали мне сократить наши ядерные силы на две тысячи [боеголовок], для меня это было бы сложной задачей… Когда они смотрят на меня и говорят: “Хорошо, мы сделаем это, но сократите ли вы свое ядерное оружие на две тысячи единиц?”… Это сложно сделать, и для них, вероятно, тоже", — сказал он.
Позиция Китая
Си Цзиньпин заявил, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя развязывать. По его словам, необходимо приложить все усилия для ее предотвращения; китайский лидер также выступил за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.snob+1
Ожидается, что в ходе встречи лидеры продолжат обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности. Москва ранее не исключала, что в переговорах может быть затронута и тема Украины.