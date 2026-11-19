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Трамп призвал Россию и Китай обсудить сокращение ядерных вооружений

Трамп призвал Россию и Китай обсудить сокращение ядерных вооружений - 19.11.2026, ПРАЙМ

Трамп призвал Россию и Китай обсудить сокращение ядерных вооружений

Президент США Дональд Трамп на первой в истории трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином предложил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:36+0300

2026-11-19T12:36+0300

2026-11-19T12:36+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на первой в истории трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином предложил обсудить сокращение ядерных вооружений и совместную борьбу с их распространением. Встреча проходит 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС."Соединенные Штаты, Россия и Китай имеют уникальную возможность обсудить, как сократить количество ядерного оружия на Земле", — заявил Трамп в начале переговоров.При этом он признал, что задача крайне непростая: "Это не простая задача — отказаться от ядерных вооружений". Американский лидер также подчеркнул важность сотрудничества трех стран в предотвращении распространения ядерного оружия в других государствах.Возможные инспекцииВ интервью Fox News Трамп допустил, что в случае договоренностей Москвы, Пекина и Вашингтона о сокращении арсеналов могут проводиться инспекции в США, России и Китае. На вопрос, собирается ли он предложить такой формат, он ответил: "Думаю, это нормально".Трамп отметил, что сокращение американского ядерного арсенала сразу на 2 тысячи боеголовок было бы для него сложной задачей даже при достижении соответствующей сделки с Россией и Китаем."Если бы вы сказали мне сократить наши ядерные силы на две тысячи [боеголовок], для меня это было бы сложной задачей… Когда они смотрят на меня и говорят: “Хорошо, мы сделаем это, но сократите ли вы свое ядерное оружие на две тысячи единиц?”… Это сложно сделать, и для них, вероятно, тоже", — сказал он.Позиция КитаяСи Цзиньпин заявил, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя развязывать. По его словам, необходимо приложить все усилия для ее предотвращения; китайский лидер также выступил за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.snob+1Ожидается, что в ходе встречи лидеры продолжат обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности. Москва ранее не исключала, что в переговорах может быть затронута и тема Украины.

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нефть, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин