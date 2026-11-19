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Спрос на жилье в России остается хорошим, заявил Тремасов

Спрос на жилье в России остается хорошим, заявил Тремасов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Спрос на жилье в России остается хорошим, заявил Тремасов

Спрос на жилье в России остается хорошим и по мере снижения процентных ставок будет усиливаться, а доступность жилья может быть обеспечена высоким уровнем... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:30+0300

2026-11-19T13:30+0300

2026-11-19T13:30+0300

недвижимость

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финансы

свердловская область

екатеринбург

банк россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Спрос на жилье в России остается хорошим и по мере снижения процентных ставок будет усиливаться, а доступность жилья может быть обеспечена высоким уровнем конкуренции между застройщиками, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Мы видим, что спрос на жилье остается хорошим, мы видим, что рыночная ипотека, доля рыночной ипотеки продолжает увеличиваться, и по мере дальнейшего снижения ставок, этот процесс усилится", - сказал Тремасов на коммуникационной сессии ЦБ. Он также отметил, что льготные программы сохраняются. Так, действует семейная ипотека и ряд более мелких льготных программ. Он также подчеркнул, что важным фактором доступности жилья является высокая конкуренция среди застройщиков. "Мне сегодня говорили, что в Свердловской области наблюдается настоящий строительный бум, вот это видно и невооруженным глазом, просто проехавшись по городу. Я с коллегами обсуждал причины, с чем это может быть связано, и выяснилось, что в Екатеринбурге работает очень большое количество строительных компаний, нету монополизации. Это требует, конечно дополнительных исследований, анализа, но, я думаю, это одна из причин того строительного бума, который мы здесь наблюдаем", - отметил Тремасов. Он подчеркнул, что бизнес положительно оценивает перспективы. По данным Дом.РФ., которые привел Тремасов, показатель проданного жилья в строящихся домах составляет порядка 28%, в последний год он стабилизировался на этом уровне и не снижается, несмотря на рост строительства.

свердловская область

екатеринбург

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недвижимость, банки, финансы, свердловская область, екатеринбург, банк россии