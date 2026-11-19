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ЦБ не исключил повышения ставки при отсутствии сигналов о замедлении инфляции

ЦБ не исключил повышения ставки при отсутствии сигналов о замедлении инфляции - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ не исключил повышения ставки при отсутствии сигналов о замедлении инфляции

Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки при отсутствии сигналов о замедлении инфляции, однако базовый сценарий предполагает ее снижение,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:43+0300

2026-11-19T12:43+0300

2026-11-19T12:43+0300

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центральный банк

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки при отсутствии сигналов о замедлении инфляции, однако базовый сценарий предполагает ее снижение, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. По его словам, согласно мнению большинства участников совета директоров ЦБ, текущий уровень ставки достаточен для того, чтобы замедление инфляции возобновилось. Текущая денежно-кредитная политика характеризуется как умеренно-жесткая и на взгляд ЦБ достаточна, чтобы инфляционные тренды пошли вниз. "Но важна скорость, с которой эти тренды будут идти вниз. Если этого не будет происходить, если инфляция будет оставаться на повышенном уровне, и мы не будем видеть сигналов замедления, то повышение ключевой ставки может стать возможным", - сказал Тремасов на коммуникационной сессии Банка России. При этом он подчеркнул, что базовый сценарий предполагает снижение ставки. Он также отметил, что условием для продолжения смягчения денежно кредитной политики станет оценка инфляционной картины, необходимо смещение устойчивой инфляции в диапазон 4-5%. "Официальный прогноз Центрального Банка по ключевой ставке - это 12,5-13,5% на следующий год. Речь идет про среднегодовое значение ключевой ставки. То есть это не диапазон, в котором ставка будет колебаться, это диапазон возможных среднегодовых значений", - сообщил Тремасов. Важными факторами, отметил Тремасов, также является бюджетная политика и выбытие производственных мощностей. "Сейчас в базовый сценарий заложена предпосылка о том, что в течение года ситуация будет нормализовываться, что в течение года произойдет восстановление производственных мощностей, но если ситуация пойдет будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то это создаст дополнительные проинляционные риски и может потребовать проведения более жесткой денежно-кредитной политики", - заключил Тремасов.

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