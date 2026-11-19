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"Горящих" туров не будет: куда россияне поедут на январские праздники

"Горящих" туров не будет: куда россияне поедут на январские праздники - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Горящих" туров не будет: куда россияне поедут на январские праздники

Россияне делятся на три группы: остаются дома, путешествуют по стране или уезжают за рубеж. Главный конфликт сезона — не "Россия против заграницы", а баланс... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T07:07+0300

2026-11-19T07:07+0300

2026-11-19T07:07+0300

туризм

бизнес

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вьетнам

таиланд

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tez tour

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Нелли Хамула. Россияне делятся на три группы: остаются дома, путешествуют по стране или уезжают за рубеж. Главный конфликт сезона — не "Россия против заграницы", а баланс цены, длительности поездки и доступности билетов. По опросу ЮMoney, в праздники поедут 22% россиян: 10% — по России, 6% — за границу или в комбинированной поездке. "Прайм" разобрался, какие направления выбирают и почему "горящих" новогодних туров ждать не стоит.Что происходит со спросомРанние бронирования отелей в России выросли почти вдвое, за рубежом — более чем в два раза. При этом туристы стали внимательнее считать итоговую стоимость: перелет, проживание, питание, страховку и дополнительные расходы. Стоимость новогодних туров по сравнению с прошлым годом выросла на 15–17%, оценивает руководитель направления по Юго-Восточной Азии туроператора "Спектрум", эксперт РСТ Елена Седова."Горящих" новогодних туров ждать не стоит: цены формируются заранее, а выгодные варианты быстро разбирают. Член правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян называет стратегию "подождать перед вылетом" неоправданной. "Опыт последних нескольких лет показывает, что самая дорогая рекомендация, которую можно дать туристам, звучит как "подождите, перед вылетом будет дешевле“."Горящие туры“ — это анахронизм из времен больших чартерных программ и демпинговых войн между туроператорами. Сейчас перевозка во многом строится на регулярных рейсах с гибкими условиями отмен. Если кресла не проданы, туроператору проще от них отказаться, чем отдавать за бесценок", — объяснил Мурадян.Предложения со скидкой 30–50% за несколько дней до вылета, по его словам, сейчас большая редкость и скорее аномалия — они говорят о том, что туроператор ошибся в планировании и не смог спрогнозировать спрос.Скидки возможны в постпраздничные периоды — после январских каникул, майских праздников и первых недель сентября. "Праздники — это период повышенного спроса, поэтому ни у отелей, ни у авиакомпаний, ни у туроператоров нет смысла снижать цены", — пояснил эксперт.Почему раннее бронирование выгодноАкции раннего бронирования по массовым направлениям стартуют за 3–4 месяца до начала высокого сезона. "Преимущество не только в том, чтобы выиграть в цене — отели высокого уровня действительно дают скидки до 40%, — но и в том, чтобы занять номер в более качественном объекте. Наиболее популярные отели "встают на стопы“, то есть прекращают продажи довольно рано, и в высокий сезон за 2–3 недели до заезда туристам фактически придется выбирать из довольно скромных остатков", — заявил Мурадян.Кто лидирует у туроператоровКартина по направлениям зависит от продуктового фокуса оператора. По данным TEZ TOUR, в период заездов с 24 декабря 2026 года по 9 января 2027 года лидирует Китай (Хайнань), с небольшим отрывом следует Таиланд."Считаем, что в этом году третье место в период новогодних праздников займет Вьетнам, который TEZ TOUR открыл в 2025 году незадолго до Нового года и который у нас займет нишу Мальдив", — заявил представитель туроператора.Популярность Хайнаня, Таиланда и Вьетнама, помимо прочих факторов, обеспечивается самой широкой полетной программой в эти страны из регионов России. "Кроме того, в ряде регионов — на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке — это практически единственные пляжные направления, доступные на прямых рейсах", — отметили в TEZ TOUR.Число бронирований ОАЭ в компании заметно снизилось по сравнению с сезоном 2025/26 — из-за военно-политической обстановки в Заливе. Авиакомпания Air Arabia так и не восстановила полетные программы в Шарджу из регионов России. При этом набирает популярность Индия: "Аэрофлот" более чем вдвое увеличил частоту рейсов из Екатеринбурга в Гоа — до пяти раз в неделю (из Москвы по-прежнему два раза).Топ-3 зарубежных направленийУ других операторов лидируют Египет, Таиланд и ОАЭ, хотя структура спроса меняется.Египет выбирают за круглогодичное море, прямой перелет и понятный формат "все включено". Седова оценивает бюджет поездки на двоих на новогодние праздники от 160 тыс. рублей. По другим оценкам, средний чек на двоих за 8 дней составляет около 266 тыс. рублей.Таиланд привлекает долгими каникулами, экзотикой и разнообразием маршрутов. Седова называет ориентир от 220 тысяч рублей на двоих, Мурадян приводит более детальные цифры: новогодние туры в Паттайю стартуют примерно от 230 тысяч рублей на двоих за 7 ночей в отелях 3* на завтраках, варианты "достойного уровня" — от 250 тысяч рублей. Пхукет дороже — от 275 тысяч рублей, хорошие предложения начинаются от 335 тысяч рублей.ОАЭ — короткий перелет, шопинг, городская инфраструктура и комфортный климат. Бюджет на двоих — от 180 тысяч рублей по оценке Седовой, по другим данным — около 242 тысяч рублей за 7 дней.Китай и Вьетнам набирают оборотыРуководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин отмечает смещение спроса в сторону более позднего бронирования: туристы все чаще откладывают покупку туров и билетов на несколько недель или даже дней до поездки. Тем не менее по ключевым азиатским направлениям фиксируется рост: Китай прибавляет порядка 30%, Малайзия — 20–30%, а Вьетнам показывает кратный рост на пиковые новогодние даты."Китай удерживает лидерство благодаря безвизовому режиму, разнообразию маршрутов и дружелюбной среде. Вьетнам стремительно наращивает спрос: на пиковые даты фиксируется кратный рост, а Фукуок стал точкой притяжения, где качественные отели распроданы еще с августа. Малайзия набирает обороты благодаря событийному туризму и концертам мирового уровня в Куала-Лумпуре. Таиланд сохраняет устойчивый спрос, но продается сложнее из-за сложностей с подтверждением номеров в гостиницах и тенденции к ласт-минит", — объяснил Подколзин.По его данным, недельный экскурсионный тур в Шанхай на двоих составляет около 160 тысяч рублей, а комбинированный маршрут с Пекином, Шанхаем и Чэнду на 10 дней — от 330 тысяч рублей. Вьетнам остается самым дорогим из перечисленных вариантов: средний чек около 392 тысяч рублей на двоих.Подколзин оговаривается: ITM group не работает с массовыми пляжными направлениями, поэтому Египет и ОАЭ в его обзоре не рассматриваются — это вне продуктового фокуса компании.Африка: сафари вместо пляжаОтдельный тренд сезона — рост интереса к Африке. По данным ITM group, спрос на зимние поездки туда за год вырос на 70%, хотя львиная доля приходится на Египет — около 40% всех бронирований отелей в регионе. В "черной Африке" лидируют Кения, Марокко, ЮАР и Танзания с Занзибаром."Девятидневный тур на двоих в Кению с сафари и проживанием в охотничьих домиках обойдется от 325 до 440 тысяч рублей. Танзания с Занзибаром на 9 дней в отеле 4–5 звезд — от 390 до 460 тысяч рублей на двоих. Сейшелы и Маврикий — уже премиальный сегмент: от 485 тысяч рублей на Маврикии и от 680 тысяч рублей на Сейшелах за качественную "пятерку", — перечислил Подколзин.Эксперт напомнил: с октября 2026 года Танзания и Кения ввели обязательное местное медицинское страхование (около 44 долларов), а обычные полисы там больше не действуют. Главный драйвер роста — перевозка: Танзания и Занзибар получили прямые рейсы с июля 2026 года.Мурадян добавляет: Сейшелы принимают около 35–40 тысяч россиян ежегодно, а среди новых точек притяжения — Уганда для любителей дикой природы и Эфиопия, откуда есть прямой рейс из России. Кения, ЮАР и Намибия пока доступны только со стыковками, и это сдерживает массовый поток — туда едут в основном обеспеченные путешественники и любители сафари.Куда едут внутри РоссииКраснодарский край остается главным внутренним направлением: Сочи привлекает сочетанием моря, гор и городской инфраструктуры. Анапа показала резкий рост ранних железнодорожных бронирований — в 2,8 раза, что говорит о спросе не только на горнолыжный отдых.Москва и Санкт-Петербург остаются базовыми вариантами для коротких поездок, культуры, гастрономии и новогодней атмосферы. Санкт-Петербург усиливает позиции: тур на 7 ночей с перелетом из Москвы и завтраками начинается примерно от 58 тысяч рублей на двоих.Почему внутренний отдых не всегда дешевлеПерелеты, отели и праздничные тарифы могут сделать поездку по России сопоставимой по цене с зарубежным туром. В отдельных случаях зарубежный отдых оказывается доступнее внутреннего — это ключевой парадокс сезона. Поэтому туристы чаще сравнивают не страну, а итоговую стоимость: даты, аэропорт вылета, категорию отеля, питание и набор услуг.Кому что подходитЕгипет — тем, кто хочет море и предсказуемый формат отдыха без сложной логистики. Таиланд и Вьетнам — для длинных каникул, активного отдыха и сочетания пляжа с экскурсиями. ОАЭ — для короткой поездки, города, шопинга и более высокого уровня сервиса. Сочи, Анапа, Москва, Петербург — для тех, кто не хочет оформлять документы и предпочитает гибкий маршрут. Горные курорты — для зимнего отдыха, но здесь важнее заранее бронировать жилье и ски-пассы.Главный трендЯнварские каникулы все меньше сводятся к "пляжу или дома": туристы комбинируют город, горы, море и зарубежные поездки. Победит не самое дешевое направление, а то, где путешественник заранее понимает полную стоимость и получает понятный сервис.Мурадян советует бронировать пиковые даты за 3–6 месяцев. "Иначе качественных отелей и охотничьих домиков просто не останется", — предупреждает он.

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вьетнам

таиланд

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Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

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Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

туризм, бизнес, россия, вьетнам, таиланд, российский союз туриндустрии, tez tour, оаэ, юmoney