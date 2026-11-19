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Российские ученые разработали концепцию автономной швартовки судов

Российские ученые разработали концепцию автономной швартовки судов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Российские ученые разработали концепцию автономной швартовки судов

Российские ученые Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова разработали концепцию автономной швартовки судов без традиционных тросов и... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:44+0300

2026-11-19T17:44+0300

2026-11-19T17:44+0300

россия

общество

росморречфлот

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские ученые Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова разработали концепцию автономной швартовки судов без традиционных тросов и людей на палубе, сообщает Росморречфлот. "Ученые ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова разработали концепцию автономной швартовки судов с использованием группы буксиров-автоматов без традиционных тросов и участия людей на палубе", - говорится в сообщении. Уточняется, что внедрение технологии позволит автоматизировать швартовные операции, использовать "умные причалы" с датчиками и автоматическими швартовными устройствами, а также повысить безопасность портовых операций и снизить риски для персонала. Помимо этого появится возможность сократить тяжелый ручной труд при швартовке судов. "В перспективе разработка может стать основой для формирования международных стандартов автономной швартовки", - заключили в ведомстве.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , росморречфлот